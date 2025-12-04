The New York Times подает в суд на Пентагон из-за новых правил аккредитации: что известно

Газета The New York Times в четверг подала иск против Пентагона, пытаясь отменить новые правила, введенные министром обороны Питом Хегсетом, которые привели к запрету большинству основных СМИ находиться в здании, передает УНН.

Детали

Газета заявила, что новые правила нарушают конституционную свободу слова и положения о надлежащей правовой процедуре, поскольку они дают Хегсету право самостоятельно решать, следует ли запретить репортеру работу. Такие издания, как "Таймс", вышли из Пентагона, не согласившись с правилами как условием получения пресс-аккредитации.

Вместо этого администрация Трампа заполнила пресс-комнату Пентагона преимущественно консервативными изданиями, которые согласились с правилами и во вторник приняли участие в брифинге с пресс-секретарем Хегсета.

"Эта политика — попытка контролировать освещение того, что не нравится правительству", — сказал Чарльз Штадтландер, представитель газеты. "Таймс" подала иск в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Многие до сих пор пишут о Пентагоне "издалека"

Несмотря на потерю аккредитации, издания, которым было отказано в доступе к Пентагону, продолжают сообщать о деятельности американских военных. На прошлой неделе они возглавили освещение историй, которые ставили под сомнение роль Хегсета в военных ударах по лодкам с предполагаемыми контрабандистами наркотиков, в том числе один из них, на который был нанесен второй удар после того, как были обнаружены выжившие.

Тем не менее, газета "Таймс" заявила, что отказ в доступе к Пентагону ограничивает возможности ее репортеров выполнять свою работу. Поскольку новая политика дает Хегсету право удалять репортеров, которые работают над историями, которые ему не нравятся, даже если они не содержат секретной информации, это имеет негативное влияние на журналистов, утверждала газета в судебных документах. Адвокаты также обеспокоены тем, что подобные ограничения будут введены в других федеральных агентствах.

Пентагон утверждал, что эта политика навязывает правила "здравого смысла", которые защищают военных от разглашения информации, которая может подвергнуть их опасности. Во время своего брифинга во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что традиционные СМИ не терпят неудачу.

"Американский народ не доверяет этим пропагандистам, потому что они перестали говорить правду", – сказала Уилсон. "Поэтому мы не будем умолять этих старых стражей вернуться, и мы не перестраиваем сломанную модель только для того, чтобы их успокоить".

Запрещен доступ к СМИ, которые охватывают миллионы людей

Несколько новостных агентств, чье освещение охватывает миллионы людей, включая Associated Press, Washington Post и CNN, во вторник обратились в Пентагон с просьбой предоставить доступ к брифингу Уилсона, но им было отказано, заявив, что это только для аккредитованных журналистов.

NYT: надзорный орган Пентагона считает, что чат Хегсета в Signal рисковал поставить под угрозу американские войска