The New York Times подает в суд на Пентагон из-за новых правил аккредитации: что известно

Эксклюзив
15:01 • 2910 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 10426 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 20414 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 13756 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 15537 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16295 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25701 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 42498 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35839 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45733 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
публикации
Эксклюзивы
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30 • 33407 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
4 декабря, 07:55 • 16797 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53 • 17775 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман
11:36 • 7778 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
12:21 • 13808 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 2910 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
12:21 • 13894 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 20413 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30 • 33508 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:24 • 61927 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
14:10 • 2182 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53 • 17848 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06 • 23977 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58 • 68808 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53 • 71833 просмотра
The New York Times подает в суд на Пентагон из-за новых правил аккредитации: что известно

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Газета The New York Times подала иск против Пентагона, оспаривая новые правила, которые запрещают большинству основных СМИ находиться в здании. Издание утверждает, что эти правила нарушают конституционные свободы и ограничивают работу журналистов.

The New York Times подает в суд на Пентагон из-за новых правил аккредитации: что известно

Газета The New York Times в четверг подала иск против Пентагона, пытаясь отменить новые правила, введенные министром обороны Питом Хегсетом, которые привели к запрету большинству основных СМИ находиться в здании, передает УНН.

Детали

Газета заявила, что новые правила нарушают конституционную свободу слова и положения о надлежащей правовой процедуре, поскольку они дают Хегсету право самостоятельно решать, следует ли запретить репортеру работу. Такие издания, как "Таймс", вышли из Пентагона, не согласившись с правилами как условием получения пресс-аккредитации.

Вместо этого администрация Трампа заполнила пресс-комнату Пентагона преимущественно консервативными изданиями, которые согласились с правилами и во вторник приняли участие в брифинге с пресс-секретарем Хегсета.

"Эта политика — попытка контролировать освещение того, что не нравится правительству", — сказал Чарльз Штадтландер, представитель газеты. "Таймс" подала иск в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Многие до сих пор пишут о Пентагоне "издалека"

Несмотря на потерю аккредитации, издания, которым было отказано в доступе к Пентагону, продолжают сообщать о деятельности американских военных. На прошлой неделе они возглавили освещение историй, которые ставили под сомнение роль Хегсета в военных ударах по лодкам с предполагаемыми контрабандистами наркотиков, в том числе один из них, на который был нанесен второй удар после того, как были обнаружены выжившие.

Тем не менее, газета "Таймс" заявила, что отказ в доступе к Пентагону ограничивает возможности ее репортеров выполнять свою работу. Поскольку новая политика дает Хегсету право удалять репортеров, которые работают над историями, которые ему не нравятся, даже если они не содержат секретной информации, это имеет негативное влияние на журналистов, утверждала газета в судебных документах. Адвокаты также обеспокоены тем, что подобные ограничения будут введены в других федеральных агентствах.

Пентагон утверждал, что эта политика навязывает правила "здравого смысла", которые защищают военных от разглашения информации, которая может подвергнуть их опасности. Во время своего брифинга во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что традиционные СМИ не терпят неудачу.

"Американский народ не доверяет этим пропагандистам, потому что они перестали говорить правду", – сказала Уилсон. "Поэтому мы не будем умолять этих старых стражей вернуться, и мы не перестраиваем сломанную модель только для того, чтобы их успокоить".

Запрещен доступ к СМИ, которые охватывают миллионы людей

Несколько новостных агентств, чье освещение охватывает миллионы людей, включая Associated Press, Washington Post и CNN, во вторник обратились в Пентагон с просьбой предоставить доступ к брифингу Уилсона, но им было отказано, заявив, что это только для аккредитованных журналистов. 

NYT: надзорный орган Пентагона считает, что чат Хегсета в Signal рисковал поставить под угрозу американские войска04.12.25, 11:13 • 2410 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Пит Хегсетх
Ассошиэйтед Пресс
The New York Times
Пентагон
The Washington Post
Вашингтон