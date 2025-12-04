The New York Times подає до суду на Пентагон через нові правила акредитації: що відомо

Газета The New York Times у четвер подала позов проти Пентагону, намагаючись скасувати нові правила, запроваджені міністром оборони Пітом Гегсетом, які призвели до заборони більшості основних ЗМІ перебувати в будівлі, передає УНН.

Деталі

Газета заявила, що нові правила порушують конституційну свободу слова та положення про належну правову процедуру, оскільки вони дають Гегсету право самостійно вирішувати, чи слід заборонити репортеру роботу. Такі видання, як "Таймс", вийшли з Пентагону, не погодившись із правилами як умовою отримання прес-акредитації.

Натомість адміністрація Трампа заповнила прес-кімнату Пентагону переважно консервативними виданнями, які погодилися з правилами та у вівторок взяли участь у брифінгу з прес-секретарем Гегсета.

"Ця політика — спроба контролювати висвітлення того, що не подобається уряду", — сказав Чарльз Штадтландер, речник газети. "Таймс" подала позов до окружного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Багато хто досі пише про Пентагон "здалеку"

Незважаючи на втрату акредитації, видання, яким було відмовлено в доступі до Пентагону, продовжують повідомляти про діяльність американських військових. Минулого тижня вони очолили висвітлення історій, які ставили під сумнів роль Гегсета у військових ударах по човнах з ймовірними контрабандистами наркотиків, зокрема один з них, на який було завдано другого удару після того, як було виявлено тих, хто вижив.

Тим не менш, газета "Таймс" заявила, що відмова в доступі до Пентагону обмежує можливості її репортерів виконувати свою роботу. Оскільки нова політика дає Гегсету право вилучати репортерів, які працюють над історіями, які йому не подобаються, навіть якщо вони не містять секретної інформації, це має негативний вплив на журналістів, стверджувала газета в судових документах. Адвокати також стурбовані тим, що подібні обмеження будуть запроваджені в інших федеральних агентствах.

Пентагон стверджував, що ця політика нав'язує правила "здорового глузду", які захищають військових від розголошення інформації, яка може наразити їх на небезпеку. Під час свого брифінгу у вівторок прессекретарка Пентагону Кінгслі Вілсон заявила, що традиційні ЗМІ не зазнають невдачі.

"Американський народ не довіряє цим пропагандистам, бо вони перестали говорити правду", – сказала Вілсон. "Тож ми не будемо благати цих старих вартових повернутись, і ми не перебудовуємо зламану модель лише для того, щоб їх заспокоїти".

Заборонено доступ до ЗМІ, які охоплюють мільйони людей

Кілька новинних агентств, чиє висвітлення охоплює мільйони людей, включаючи Associated Press, Washington Post та CNN, у вівторок звернулися до Пентагону з проханням надати доступ до брифінгу Вілсона, але їм було відмовлено, заявивши, що це лише для акредитованих журналістів.

