The Economist назвал Грецию страной 2023 года

Греция, как воплощение разумных и удачных экономических реформ стала страной года по версии британского журнала The Economist. Об этом пишет УНН.

Детали

В издании признают, что сегодня Греция далека от совершенства, но отмечают, что ее выбрали за то, что даже "на грани краха" ей удалось провести ряд важных реформ.

Журналисты добавляют, что десять лет назад Греция была "искалечена долговым кризисом".

FT назвала человеком года Ларса Йоргенсена - главу компании Novo Nordisk, которая разработала препараты для снижения веса

Доходы страны упали, общественный договор распался, а левые и правые экстремистские партии свирепствовали. Правительство настолько отчаялось, что искало поддержки у Китая и даже продало китайской фирме свой главный порт - Пирей.

Зато сегодня, несмотря на недостатки, видно поразительные в стране. После многих лет мучительной реструктуризации Греция возглавила наш ежегодный рейтинг богатых экономик мира в 2023 году.

Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне. Ее внешняя политика является проамериканской, проевропейской и настороженно относится к России.

Журналисты уверены Греция показывает, что на грани краха можно провести жесткие, разумные экономические реформы, восстановить общественный договор, проявить сдержанный патриотизм и все равно выиграть выборы.

Дополнение

Издание также упомянуло немало других стран, которые заслуживают признания в 2023 году. Их в целом разделили на две группы - страны, которые противостояли автократическим соседям и государства, которые защищали у себя либеральные ценности.

Украина попала в первую группу - ведь украинцы смело борются против российской военной машины, несмотря на колебания западных союзников относительно помощи в войне. Сопротивление российскому запугиванию оказала и Молдова, а Финляндия стала частью НАТО - вскоре к Альянсу присоединится и Швеция.

Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию

Кроме того, в Азии страны противостояли китайскому влиянию, часто при поддержке Соединенных Штатов. В частности, Филиппины защищали морские границы от китайских кораблей.

Даже Япония и Южная Корея отложили исторические споры и углубили сотрудничество.

В другую же группу стран The Economist внес Либерию, которая сумела мирно сменить власть. Также Восточный Тимор сохранил репутацию страны, которая уважает права человека и свободную прессу.

Кроме того, сюда попали Таиланд и Турция, где оппозиция упорно пыталась свергнуть автократические режимы, но выборы в странах не изменили политического положения.

Напомним,

Журнал Time назвал "Человеком года 2023" Тейлор Свифт - американскую певицу и автора песен, одну из самых известных американских поп-звезд 2000-х годов, начинавшую карьеру в индустрии кантри-музыки.

Она также профессиональная гитаристка, актриса, режиссер и TV-персона. Обладательница 225 профессиональных наград, среди которых более 10 наград Грэмми.