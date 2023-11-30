Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию
Киев • УНН
Киев занимает 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit, вновь появившись в нем после исключения в прошлом году из-за российского вторжения. Мировые цены выросли в среднем на 7,4%, а Сингапур и Цюрих возглавили индекс.
В прошлом году Украину исключили из рейтинга самых дорогих городов в мире, однако уже сегодня мы видим Киев на 132 строчке. Об этом говорится в новом отчете Economist Intelligence Unit, передает УНН.
Детали
В рейтинге относительной стоимости жизни столица Украины занимает 132 место. В целом индекс отслеживает цены на более 200 товаров и услуг в 173 городах мира.
В прошлом году в связи с полномасштабным вторжением россии Киев не участвовал в рейтинге. Однако по сравнению с 2021 годом, когда он занял 118 место, ранг Украины несколько снизился.
Дополнение
Последнее исследование EIU Worldwide Cost of Living показывает, что мировые цены выросли в среднем на 7,4%.
Город-государство Сингапур и важнейший экономический центр Швейцарии Цюрих в этом году поделили первое место в рейтинге. Зато самым дешевым городом в рейтинге остается столица Сирии Дамаск.
В то же время даже несмотря на рост цен на около 6% наибольшее падение в рейтинге испытали российские города москва и санкт-петербург, поскольку санкции значительно ослабили рубль.
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Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию
Киев занимает 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit, вновь появившись в нем после исключения в прошлом году из-за российского вторжения. Мировые цены выросли в среднем на 7,4%, а Сингапур и Цюрих возглавили индекс.
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