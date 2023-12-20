FT назвала человеком года Ларса Йоргенсена - главу компании Novo Nordisk, которая разработала препараты для снижения веса

Британская газета Financial Times признала человеком года Ларса Йоргенсена - главу датской компании, которая создала препарат для лечения диабета со значительным эффектом снижения веса, пишет УНН.

Йоргенсен - пионер частных инноваций, которые могут повлиять не только на здравоохранение, но и на общество, государственное финансирование и на наши отношения с едой, - пишет FT.

Детали

Издание подчеркивает роль Йоргенсена в осуществлении модели "медленных, настойчивых, но преобразующих инноваций преобразующих", обращая внимание на его сдержанность, несмотря на статус руководителя компании.

Справочно

Novo Nordisk - разработчик препаратов Ozempic и Wegovy. Ozempic - препарат, который применяется при диабете 2-го типа. Один из его сопутствующих эффектов - снижение веса. При этом многие люди без диабета используют его не по "диабетическому" назначению, а именно для того, чтобы сбросить лишний вес.

У 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе. По расчетам аналитиков банка Barclays, продажи Wegovy в этом году достигнут 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году достигнут 7,3 миллиарда. Продажи Ozempic, по прогнозам, вырастут до 16,5 миллиарда долларов в следующем году.

Напомним

Журнал Time удостоил Тейлор Свифт звания "Человека года 2023", и этот титул заставил ее почувствовать гордость, счастье и творческую наполненность