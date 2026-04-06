публикации
Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYD

Киев • УНН

 • 3830 просмотра

Tesla поставила 358 023 автомобиля в первом квартале 2026 года, опередив BYD. Китайский производитель потерял позиции из-за новых налогов и ценовых ограничений.

Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYD

Tesla в первом квартале 2026 года снова вышла на первое место в мире по продажам электромобилей. Компания нарастила поставки, тогда как китайская BYD зафиксировала заметное падение продаж, сообщает Carscoops, пишет УНН.

Подробности

По итогам квартала Tesla поставила 358 023 электромобиля, а BYD продала 310 389 полностью электрических авто. Это позволило американской компании вернуть себе первенство, которое китайский производитель перехватил в 2025 году.

Что помогло Tesla выйти вперед

Одной из ключевых причин изменения ситуации стали новые правила на китайском рынке. С 2026 года покупатели электромобилей в Китае уже не освобождаются полностью от налога на покупку авто – теперь они должны платить 5%.

Кроме того, китайские власти начали сдерживать ценовые войны на авторынке, в частности из-за ограничений на продажу автомобилей ниже себестоимости. Это могло ударить по компаниям, активно наращивавшим продажи именно за счет агрессивного снижения цен.

BYD потеряла темп

BYD в значительной степени зависит от внутреннего китайского рынка, поэтому изменения в налоговой и ценовой политике могли непосредственно повлиять на ее результаты. Именно этим, вероятно, объясняется проседание продаж в первом квартале.

В то же время Tesla смогла удержать позиции, в частности благодаря китайскому производству. Почти 60% ее мировых поставок в первом квартале обеспечил завод в Шанхае.

Несмотря на замедление рынка электромобилей в целом, Tesla пока сохраняет сильные позиции. Даже после отмены части льгот в США компания остается одним из главных игроков глобального рынка.

