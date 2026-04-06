Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYD

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 37922 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83664 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96584 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112593 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96432 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 103009 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52149 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109637 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37667 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 12436 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 11338 перегляди
Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблемуPhoto5 квітня, 22:13 • 8752 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 12424 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 10041 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 96585 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 103010 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 109637 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 89290 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 88389 перегляди
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 23256 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 39033 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 40558 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 52087 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 66114 перегляди
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYD

Київ • УНН

 • 4052 перегляди

Tesla поставила 358 023 авто в першому кварталі 2026 року, випередивши BYD. Китайський виробник втратив позиції через нові податки та цінові обмеження.

Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYD

Tesla у першому кварталі 2026 року знову вийшла на перше місце у світі за продажами електромобілів. Компанія наростила поставки, тоді як китайська BYD зафіксувала помітне падіння продажів, повідомляє Carscoops, пише УНН.

Деталі

За підсумками кварталу Tesla поставила 358 023 електромобілі, а BYD продала 310 389 повністю електричних авто. Це дозволило американській компанії повернути собі першість, яку китайський виробник перехопив у 2025 році.

Що допомогло Tesla вийти вперед

Однією з ключових причин зміни ситуації стали нові правила на китайському ринку. Із 2026 року покупці електромобілів у Китаї вже не звільняються повністю від податку на купівлю авто – тепер вони мають сплачувати 5%.

Названо найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС у лютому 2026 року30.03.26, 18:25 • 4329 переглядiв

Крім того, китайська влада почала стримувати цінові війни на авторинку, зокрема через обмеження на продаж автомобілів нижче собівартості. Це могло вдарити по компаніях, які активно нарощували продажі саме за рахунок агресивного зниження цін.

BYD втратила темп

BYD значною мірою залежить від внутрішнього китайського ринку, тому зміни в податковій і ціновій політиці могли безпосередньо вплинути на її результати. Саме цим, імовірно, пояснюється просідання продажів у першому кварталі.

Водночас Tesla змогла втримати позиції, зокрема завдяки китайському виробництву. Майже 60% її світових поставок у першому кварталі забезпечив завод у Шанхаї.

Попри уповільнення ринку електромобілів загалом, Tesla наразі зберігає сильні позиції. Навіть після скасування частини пільг у США компанія залишається одним із головних гравців глобального ринку.

Tesla офіційно прощається з Model S та Model X30.03.26, 03:40 • 6011 переглядiв

