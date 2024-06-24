Адвокаты Илона Маска утверждают, что голосование акционеров Tesla Inc. на прошлой неделе, которое поддержало пакет зарплаты соучредителя на сумму 56 миллиардов долларов, должно быть основанием для отложения судебных слушаний по выплате миллиардов долларов адвокатских гонораров, которые были востребованы юристами, оспаривавшими этот пакет. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Адвокаты компании Tesla в пятницу высказались о том, что решение акционеров от 13 июня, подтвердившее заработную плату Илона Маска, оказывает значительное влияние на дальнейшее решение дела в суде.

Они попросили отложить запланированные на 8 июля слушания, чтобы рассмотреть последствия этого голосования. Судья из Делавэра Кэтлин Сент-Джей Маккормик, которая ранее аннулировала пакет заработной платы Маска, должна рассмотреть аргументы по присуждению миллиардов акций Tesla юристам, инициировавшим иск. Согласно заявке, новые воды должны быть представлены и решены до вынесения судебного решения о судебных издержках.

Грег Варалло, адвокат инвестора Tesla, возразил в своем собственном заявлении, что аргументы Tesla о юридической переоценке процесса утверждения компенсационного плана Маска являются правомерными, и выступил против отсрочки слушаний. Он также подчеркнул, что решение акционеров не влияет на судебное решение и утверждает, что адвокаты истца заслуживают миллиарды акций Tesla за выигранное дело.

Напомним

Акционеры Tesla проголосовали за восстановление рекордного пакета вознаграждения генерального директора Илона Маска объемом 44,9 миллиарда долларов.

Маску на голосовании акционеров вернули вознаграждение в Tesla на 44,9 млрд долларов