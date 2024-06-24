Tesla планує відкласти липневі слухання, щодо зарплатні Ілона Маска – Bloomberg
Київ • УНН
Адвокати Ілона Маска стверджують, що голосування акціонерів Tesla, які схвалили його компенсаційний пакет у розмірі 56 мільярдів доларів, має затримати судові слухання щодо присудження мільярдів юристам, які оскаржували цей пакет.
Адвокати Ілона Маска стверджують, що голосування акціонерів Tesla Inc. минулого тижня, яке підтримало пакет зарплати співзасновника на суму 56 мільярдів доларів, повинно бути підставою для відкладення судових слухань щодо виплати мільярдів доларів адвокатських гонорарів, які були затребувані юристами, що оскаржували цей пакет. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Адвокати компанії Tesla в п'ятницю висловилися про те, що рішення акціонерів від 13 червня, яке підтвердило заробітну плату Ілона Маска, має значний вплив на подальше вирішення справи в суді.
Вони попросили відкласти заплановані на 8 липня слухання, щоби розглянути наслідки цього голосування. Суддя з Делавера Кетлін Сент-Джей Маккормік, яка раніше анулювала пакет заробітної плати Маска, має розглянути аргументи щодо присудження мільярдів акцій Tesla юристам, що ініціювали позов. Відповідно до подання, нові доводи повинні бути представлені та вирішені до винесення судового рішення щодо судових витрат.
Грег Варалло, адвокат інвестора Tesla, заперечив у власній заяві, що аргументи Tesla про юридичну переоцінку процесу затвердження компенсаційного плану Маска є правомірними, і виступив проти відтермінування слухань. Він також наголосив, що рішення акціонерів не впливає на судове рішення та стверджує, що адвокати позивача заслуговують на мільярди акцій Tesla за виграну справу.
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