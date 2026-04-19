Теракт в Киеве 18 апреля - Рада вызвала главу патрульной полиции Жукова
Киев • УНН
Парламент рассмотрит проект постановления об отчете Евгения Жукова 29 апреля. Депутаты предлагают признать его работу неудовлетворительной и уволить с должности.
Верховная Рада Украины вызвала начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова на пленарное заседание для предоставления отчета о действиях подчиненных во время резонансных событий 18 апреля 2026 года в Киеве. Соответствующий проект постановления обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Согласно документу, Жуков должен явиться в Верховную Раду 29 апреля в 12:00 и доложить о действиях сотрудников патрульной полиции во время событий в столице.
В проекте постановления также отмечается, что парламент предлагает признать работу Департамента патрульной полиции по обеспечению общественной безопасности в Киеве 18 апреля неудовлетворительной.
Кроме того, Министру внутренних дел и Главе Национальной полиции рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии Жукова занимаемой должности.
Сейчас речь идет именно о проекте постановления, который должен пройти рассмотрение и голосование в Верховной Раде.
