Тепло и сухо: прогноз погоды на последний день осени

В субботу, 30 ноября, погода будет радовать плюсовой температурой и отсутствием осадков. Температура воздуха почти по всей Украине прогреется до +10.об этом сообщает Укргидрометцентр передает УНН.

Детали

По словам синоптиков последний день осени будет облачным с объяснениями. Без осадков.

В северной части утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

В западных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Средняя дневная температура воздуха +3 + 5 градусов.

В северных областях солнечно, переменная облачность без осадков, местами незначительный дождь. Дневная температура воздуха +1-1 градус.

В центральных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха + 2 + 4 градуса.

В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха + 5 + 7 градусов.

В восточных областях солнечно, переменная облачность без осадков. Дневная температура воздуха 0 ... +3 градуса.

На юге Одесской области и в Крыму днем 5-10°.

Прогноз погоды по Киевской области

На Киевщине облачно с прояснениями. Днем без осадков.

Утром туман, на дорогах кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура днем 0-4° тепла.

В Киеве днем 1-3° тепла.