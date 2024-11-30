Тепло и сухо: прогноз погоды на последний день осени
Киев • УНН
30 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +10 градусов, на юге теплее всего, местами туман и гололедица.
В субботу, 30 ноября, погода будет радовать плюсовой температурой и отсутствием осадков. Температура воздуха почти по всей Украине прогреется до +10.об этом сообщает Укргидрометцентр передает УНН.
Детали
По словам синоптиков последний день осени будет облачным с объяснениями. Без осадков.
В северной части утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
В западных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Средняя дневная температура воздуха +3 + 5 градусов.
В северных областях солнечно, переменная облачность без осадков, местами незначительный дождь. Дневная температура воздуха +1-1 градус.
В центральных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха + 2 + 4 градуса.
В южных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха + 5 + 7 градусов.
В восточных областях солнечно, переменная облачность без осадков. Дневная температура воздуха 0 ... +3 градуса.
На юге Одесской области и в Крыму днем 5-10°.
Прогноз погоды по Киевской области
На Киевщине облачно с прояснениями. Днем без осадков.
Утром туман, на дорогах кое-где гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура днем 0-4° тепла.
В Киеве днем 1-3° тепла.