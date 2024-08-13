Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области
Киев • УНН
Великобритания не давала Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атаки на Курскую область. Британское правительство подтверждает, что предоставленное оружие предназначено только для обороны Украины.
Великобритания не давала Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow во время атаки на Курскую область, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра, передает УНН.
Детали
"Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины", - приводит The Daily Telegraph слова неназванного собеседника.
Дополнение
В начале июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что переданные Украине ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом. При этом он отметил, что Киев вправе самостоятельно решить, как их применять.
Наступ у курській області триває: військові заявили про контроль над містом Суджа12 августа 2024, 18:01 • 88928 просмотров