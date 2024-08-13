Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Великобритания не давала Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow во время атаки на Курскую область, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра, передает УНН.

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"Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины", - приводит The Daily Telegraph слова неназванного собеседника.

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В начале июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что переданные Украине ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом. При этом он отметил, что Киев вправе самостоятельно решить, как их применять.

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