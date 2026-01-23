Технические обновления в системе: часть социальных услуг в "Дії" будет недоступна в эти выходные

Из-за плановых технических работ в Единой информационной системе социальной сферы "Дія" пользователи временно не смогут воспользоваться рядом электронных сервисов. Ограничения продлятся в течение 24-25 января, после чего стабильная работа всех услуг, связанных с выплатами и социальной помощью, будет восстановлена. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса, пишет УНН.

Подробности

Техническое обновление коснется как мобильного приложения, так и веб-портала "Дія". В этот период граждане не смогут подать заявки на получение базовой социальной помощи или оформить комплексную помощь для внутренне перемещенных лиц.

Также на паузе будут сервисы, касающиеся справок ВПЛ – от первичной регистрации и изменения адреса фактического проживания до полной отмены статуса.

Пауза в сервисах, касающихся опеки и усыновления

Помимо выплат для переселенцев, временно приостанавливается работа услуг в сфере защиты прав детей. На портале станут недоступными сервисы регистрации кандидатов в приемные родители или родители-воспитатели, а также консультации и регистрация для будущих усыновителей. Министерство цифровой трансформации советует заранее планировать подачу документов или дождаться завершения работ в понедельник.

