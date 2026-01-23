$43.170.01
19:10 • 2510 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 6992 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17312 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18132 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16232 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23552 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49257 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21561 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24446 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33276 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Технические обновления в системе: часть социальных услуг в "Дії" будет недоступна в эти выходные

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Из-за плановых технических работ в Единой информационной системе социальной сферы "Дія" временно не будет работать ряд электронных сервисов. Ограничения продлятся 24-25 января.

Технические обновления в системе: часть социальных услуг в "Дії" будет недоступна в эти выходные

Из-за плановых технических работ в Единой информационной системе социальной сферы "Дія" пользователи временно не смогут воспользоваться рядом электронных сервисов. Ограничения продлятся в течение 24-25 января, после чего стабильная работа всех услуг, связанных с выплатами и социальной помощью, будет восстановлена. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса, пишет УНН.

Подробности

Техническое обновление коснется как мобильного приложения, так и веб-портала "Дія". В этот период граждане не смогут подать заявки на получение базовой социальной помощи или оформить комплексную помощь для внутренне перемещенных лиц.

МОН анонсировало до конца января перечисление повышенных зарплат преподавателям своих вузов23.01.26, 18:07 • 1902 просмотра

Также на паузе будут сервисы, касающиеся справок ВПЛ – от первичной регистрации и изменения адреса фактического проживания до полной отмены статуса.

Пауза в сервисах, касающихся опеки и усыновления

Помимо выплат для переселенцев, временно приостанавливается работа услуг в сфере защиты прав детей. На портале станут недоступными сервисы регистрации кандидатов в приемные родители или родители-воспитатели, а также консультации и регистрация для будущих усыновителей. Министерство цифровой трансформации советует заранее планировать подачу документов или дождаться завершения работ в понедельник. 

Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса23.01.26, 21:10 • 2510 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии
Техника
Война в Украине
Дія (сервис)