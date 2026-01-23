Технічні оновлення в системі: частина соціальних послуг у "Дії" буде недоступною цими вихідними

Через планові технічні роботи у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери "Дія" користувачі тимчасово не зможуть скористатися низкою електронних сервісів. Обмеження триватимуть протягом 24-25 січня, після чого стабільну роботу всіх послуг, пов’язаних із виплатами та соціальною допомогою, буде відновлено. Про це повідомили на офіційному сайті сервісу, пише УНН.

Деталі

Технічне оновлення торкнеться як мобільного застосунку, так і вебпорталу "Дія". У цей період громадяни не зможуть подати заявки на отримання базової соціальної допомоги або оформити комплексну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Також на паузі будуть сервіси, що стосуються довідок ВПО – від первинної реєстрації та зміни адреси фактичного проживання до повного скасування статусу.

Пауза у сервісах, що стосуються опіки та усиновлення

Окрім виплат для переселенців, тимчасово призупиняється робота послуг у сфері захисту прав дітей. На порталі стануть недоступними сервіси реєстрації кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі, а також консультації та реєстрація для майбутніх усиновлювачів. Міністерство цифрової трансформації радить заздалегідь планувати подання документів або дочекатися завершення робіт у понеділок.

