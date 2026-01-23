Технічні оновлення в системі: частина соціальних послуг у "Дії" буде недоступною цими вихідними

$43.170.01
50.520.15
ukenru
19:10 • 2466 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 6924 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 17240 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18072 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16210 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23531 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49217 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21555 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24442 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33273 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20344 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 20075 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка14:25 • 5474 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14 • 10410 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 4246 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 17243 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 49218 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73028 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 68808 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 20122 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20385 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36446 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51819 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46472 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Технічні оновлення в системі: частина соціальних послуг у "Дії" буде недоступною цими вихідними

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Через планові технічні роботи у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери Дія тимчасово не працюватиме низка електронних сервісів. Обмеження триватимуть 24-25 січня.

Технічні оновлення в системі: частина соціальних послуг у "Дії" буде недоступною цими вихідними

Через планові технічні роботи у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери "Дія" користувачі тимчасово не зможуть скористатися низкою електронних сервісів. Обмеження триватимуть протягом 24-25 січня, після чого стабільну роботу всіх послуг, пов’язаних із виплатами та соціальною допомогою, буде відновлено. Про це повідомили на офіційному сайті сервісу, пише УНН.

Деталі

Технічне оновлення торкнеться як мобільного застосунку, так і вебпорталу "Дія". У цей період громадяни не зможуть подати заявки на отримання базової соціальної допомоги або оформити комплексну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів 23.01.26, 18:07 • 1886 переглядiв

Також на паузі будуть сервіси, що стосуються довідок ВПО – від первинної реєстрації та зміни адреси фактичного проживання до повного скасування статусу.

Пауза у сервісах, що стосуються опіки та усиновлення

Окрім виплат для переселенців, тимчасово призупиняється робота послуг у сфері захисту прав дітей. На порталі стануть недоступними сервіси реєстрації кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі, а також консультації та реєстрація для майбутніх усиновлювачів. Міністерство цифрової трансформації радить заздалегідь планувати подання документів або дочекатися завершення робіт у понеділок. 

Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу23.01.26, 21:10 • 2466 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Техніка
Війна в Україні
Дія (сервіс)