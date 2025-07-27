Те, кто спасает жизни под обстрелами и в тылу: Украина чествует медиков
Киев • УНН
В Украине отмечают День медицинских работников. Главнокомандующий ВСУ Сырский почтил медиков, спасающих жизни, и поблагодарил их за отвагу и человечность.
Сегодня в Украине отмечают День медицинских работников - профессиональный праздник людей, которые стоят на передовой борьбы за жизнь. В Генштабе отдали дань уважения людям, которые спасают украинцев, ежедневно демонстрируя отвагу, человечность и выдержку, пишет УНН.
Детали
Противник ведет против нас варварскую войну, целенаправленно нарушая нормы международного гуманитарного права, бьет по медицинскому транспорту, по стабилизационным пунктам и госпиталям. Склоняю голову перед каждым медиком, который погиб, спасая жизни других. Вечная память и вечная слава!
Он добавил, что с начала полномасштабной войны в ряды медицинской службы Вооруженных Сил Украины добровольно присоединились десятки тысяч гражданских медработников. Вместе с кадровыми военными медиками они составляют важнейший кластер Сил обороны Украины.
Сырский поблагодарил каждого гражданского и военного медицинского работника и боевого медика, подчеркнув, что на них возлагается большая надежда в самые сложные моменты.
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