Те, кто спасает жизни под обстрелами и в тылу: Украина чествует медиков

Сегодня в Украине отмечают День медицинских работников - профессиональный праздник людей, которые стоят на передовой борьбы за жизнь. В Генштабе отдали дань уважения людям, которые спасают украинцев, ежедневно демонстрируя отвагу, человечность и выдержку, пишет УНН.

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Противник ведет против нас варварскую войну, целенаправленно нарушая нормы международного гуманитарного права, бьет по медицинскому транспорту, по стабилизационным пунктам и госпиталям. Склоняю голову перед каждым медиком, который погиб, спасая жизни других. Вечная память и вечная слава! - написал Главнокомандующий ВС Украины Сырский.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны в ряды медицинской службы Вооруженных Сил Украины добровольно присоединились десятки тысяч гражданских медработников. Вместе с кадровыми военными медиками они составляют важнейший кластер Сил обороны Украины.

Сырский поблагодарил каждого гражданского и военного медицинского работника и боевого медика, подчеркнув, что на них возлагается большая надежда в самые сложные моменты.

Эвакуация с поля боя стала значительно сложнее: военный медик рассказал, какие ранения чаще всего получают украинские бойцы