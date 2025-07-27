Ті, хто рятує життя під обстрілами й у тилу: Україна вшановує медиків

Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників - професійне свято людей, які стоять на передовій боротьби за життя. У Генштабі віддали шану людям, які рятують українців, щодня демонструючи відвагу, людяність і витримку, пише УНН.

Противник веде проти нас варварську війну, цілеспрямовано порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, б’є по медичному транспорту, по стабілізаційних пунктах і шпиталях. Схиляю голову перед кожним медиком, який загинув, рятуючи життя інших. Вічна памʼять і вічна слава!