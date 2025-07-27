Ті, хто рятує життя під обстрілами й у тилу: Україна вшановує медиків
Київ • УНН
В Україні відзначають День медичних працівників. Головнокомандувач ЗСУ Сирський вшанував медиків, які рятують життя, та подякував їм за відвагу та людяність.
Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників - професійне свято людей, які стоять на передовій боротьби за життя. У Генштабі віддали шану людям, які рятують українців, щодня демонструючи відвагу, людяність і витримку, пише УНН.
Деталі
Противник веде проти нас варварську війну, цілеспрямовано порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, б’є по медичному транспорту, по стабілізаційних пунктах і шпиталях. Схиляю голову перед кожним медиком, який загинув, рятуючи життя інших. Вічна памʼять і вічна слава!
Він додав, що від початку повномасштабної війни до лав медичної служби Збройних Сил України добровільно приєдналися десятки тисяч цивільних медпрацівників. Разом із кадровими військовими медиками вони становлять надважливий кластер Сил оборони України.
Сирський подякував кожному цивільному і військовому медичному працівникові та бойовому медику, наголосивши, що на них покладається велика надія у найскладніші моменти.
Евакуація з поля бою стала значно складнішою: військовий медик розповів, які поранення найчастіше отримують українські бійці26.07.25, 15:30 • 9820 переглядiв