Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Киев • УНН
Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.
Интервью российского президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в час ночи по киевскому времени, следует из анонса Карлсона в соцсети, передает УНН.
Детали
Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина... завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента.
По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и Украине. При этом Белый дом, как уверяет Карлсон, дважды пытался сорвать интервью.
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным07 февраль 2024, 21:49 • 20991 просмотр
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.
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