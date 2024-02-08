Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з путіним
Київ • УНН
Такер Карлсон оголосив, що його інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним вийде в ефір 9 лютого о 1 годині ночі за київським часом.
Інтерв'ю російського президента путіна американському журналісту Такеру Карлсону буде опубліковано 9 лютого о першій годині ночі за київським часом, випливає з анонсу Карлсона у соцмережі, передає УНН.
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Такер Карлсон інтерв'ює Володимира Путіна... завтра, 8 лютого, о 6.00 вечора за східним часом
Карлсон у вівторок опублікував у соцмережі Х відеозвернення на тлі кремлівських веж та храму Христа Спасителя, в якому заявив, що скоро візьме інтерв'ю у російського президента.
За словами журналіста, він мав намір взяти інтерв'ю через те, що американці абсолютно не в курсі того, що відбувається в Росії та Україні. При цьому Білий дім, як запевняє Карлсон, двічі намагався зірвати інтерв'ю.
ЄС не запроваджуватиме санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з путіним07.02.24, 23:49 • 29676 переглядiв