Тайвань заявил о необходимости американского оружия из-за угрозы со стороны Китая

Тайваню необходимо американское вооружение для укрепления обороноспособности на фоне растущего военного давления со стороны Китая. Об этом в интервью Associated Press заявил глава представительства Тайваня в США Александр Юй Та-рей, пишет УНН.

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Нам нужно это оружие для оборонных целей. Мы стараемся увеличить наши расходы на оборону. Мы стараемся повысить нашу способность лучше защищаться и переживать кризисные времена – сказал дипломат.

По данным AP, пакет американских вооружений для Тайваня на сумму 14 млрд долларов до сих пор не получил окончательного одобрения после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином.

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В то же время Юй подчеркнул, что Тайбэй не рассчитывает исключительно на помощь союзников.

Это наш долг, поэтому мы не будем ждать и полагаться на американскую кавалерию, которая придет и спасет нас – отметил он.

Напряженность вокруг острова

Дипломат заявил, что уровень угрозы со стороны Китая остается высоким, поскольку Пекин регулярно направляет военные корабли и самолеты вблизи острова.

По словам Юя, Тайвань не видит изменений в политике США в отношении острова. Ранее госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон не согласовывает вопросы продажи оружия Тайваню с Китаем, а соответствующие решения остаются на рассмотрении американской администрации.

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