Тайвань просит Южную Корею помочь в расследовании повреждения подводного кабеля

Тайвань обратился к властям Южной Кореи с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с китайским судном, которое, вероятно, повредило подводный кабель связи у северного побережья острова. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В субботу Тайваньский телекоммуникационный оператор Chunghwa Telecom и береговая охрана Тайваня сообщили, что грузовое судно Shunxing39, вероятно, повредило коммуникационный кабель вблизи порта Килун на северном побережье Тайваня утром 3 января.

Это произошло после инцидентов с повреждением волоконно-оптических кабелей и газопровода в Балтийском море в октябре и ноябре 2023 года, которые вызвали беспокойство относительно безопасности стратегических объектов морской инфраструктуры. Эти события еще раз продемонстрировали сложность в установлении ответственных за саботаж и необходимость укрепления международного сотрудничества для защиты подводных коммуникационных сетей.

Последний случай повреждения кабелей привлек внимание к потенциальным угрозам для Тайваня. Несмотря на то, что кабельное судно действовало под флагом Камеруна, тайваньские официальные лица утверждают, что оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited из Гонконга, руководителем которой является гражданин материкового Китая Го Вэньцзе.

Chunghwa Telecom сообщила, что передача данных была немедленно восстановлена путем перенаправления данных на другие международные подводные кабели. Но Тайбэй обеспокоен тем, что Китай может тайно прервать внешние коммуникационные каналы Тайваня во время любой потенциальной попытки аннексии страны. Пекин заявляет о суверенитете над островом и угрожал захватить его силой, если это будет необходимо. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии.

Впрочем, представители Chunghwa Telecom и правительства Тайваня сообщили Financial Times, что поврежденный кабель является частью Транстихоокеанской кабельной системы Express. Подводный интернет-кабель, соединяющий Тайвань с западным побережьем США, принадлежит международному консорциуму. Помимо Chunghwa, в него входят американский оператор AT&T, японский NTT, Korea Telecom и китайские операторы China Telecom и China Unicom.

Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна, - заявил представитель береговой охраны Тайваня.

Представитель национальной безопасности Тайваня сказал, что корабль должен был прибыть в Пусан в течение следующих нескольких дней. Береговая охрана Тайваня и другие чиновники заявили, что данные отслеживания сигнала системы автоматической идентификации судна и спутниковые данные показали, что Shunxing39 оттянул якорь в месте, где был разорван трос.

По информации от чиновников, корабль береговой охраны проводил внешний осмотр судна и устанавливал радиосвязь с капитаном, его официальные лица не смогли подняться на борт из-за плохой погоды, и он не мог приказать его арестовать для дальнейшего расследования в соответствии с международным правом.

Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей», - сказал высокопоставленный чиновник национальной безопасности Тайваня. Корабли, участвующие в этих инцидентах, как правило, являются устаревшими судами, которые не имеют особого характера. Этот также в очень плохом состоянии. Это похоже на корабли, которые являются частью российского «теневого флота» - сказал высокопоставленный чиновник национальной безопасности Тайваня.

По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, судно Shunxing39 пересекало воды вблизи северного побережья Тайваня с 1 декабря.

Напомним

Грузовое судно «Shunxing 39» под флагом Камеруна, принадлежащее китайской компании, повредило коммуникационный кабель возле порта Килунг. Тайвань обратился к Южной Корее за помощью в расследовании инцидента.