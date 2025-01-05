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Підводний кабель біля узбережжя Тайваню міг бути "пошкоджений китайським кораблем"

Підводний кабель біля узбережжя Тайваню міг бути "пошкоджений китайським кораблем"

Київ • УНН

 • 38122 перегляди

Вантажне судно "Shunxing 39" під прапором Камеруну, що належить китайській компанії, пошкодило комунікаційний кабель біля порту Кілунг. Тайвань звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту.

Тайвань звернувся до Південної Кореї по допомогу у розслідуванні інциденту.

Передає УНН із посиланням на Taipei та Financial Times.

Деталі

Підводний кабель біля берегів Тайваню міг бути "пошкоджений китайським кораблем" в останньому тривожному інциденті "саботажу" після того, як китайський балкер став фігурантом підозр у звинувачені щодо перерізання кабелів у Балтійському морі. Вранці 3 січня китайське вантажне судно пошкодило комунікаційний кабель біля порту Кілунг на північному узбережжі Тайваню. Про це повідомляє в неділю Financial Times з посиланням на телекомунікаційного провайдера Chunghwa Telecom. 

Хоча вантажне судно "Shunxing 39" ходить під прапором Камеруну, за даними влади Тайваню, воно належить компанії Jie Yang Trading Limited. Керівником компанії, яка зареєстрована в Гонконзі, є Го Веньцзе, громадянин материкового Китаю.

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Chunghwa Telecom заявила, що кабель має власне резервне обладнання, і що інцидент не вплине на телекомунікації в Тайвані, пише Taipei Times.

Пошкоджена інфраструктура з’єднує Тайвань із західним узбережжям США і є спільною власністю міжнародного консорціуму. 

Тайвань попросив Південну Корею про допомогу в розслідуванні інциденту.  

Доповнення

Тайбей стурбований тим, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні канали Тайваню, переслідуючі складові мети по анексії острову. Пекін заявляє про суверенітет над островом Тайвань - КНР час від часу погрожують захопити Тайван силою, у разі необхідності.

Нагадаємо

Суд Фінляндії відхилив клопотання про звільнення танкера Eagle S з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний та комунікаційні кабелі. Судно під прапором Островів Кука підозрюється у серйозних злочинах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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