Подводный кабель у побережья Тайваня мог быть «поврежден китайским кораблем»
Киев • УНН
Грузовое судно «Shunxing 39» под флагом Камеруна, принадлежащее китайской компании, повредило коммуникационный кабель возле порта Килунг. Тайвань обратился к Южной Корее за помощью в расследовании инцидента.
Тайвань обратился к Южной Корее за помощью в расследовании инцидента.
Передает УНН со ссылкой на Taipei и Financial Times.
Детали
Подводный кабель у берегов Тайваня мог быть «поврежден китайским кораблем» в последнем тревожном инциденте «саботажа» после того, как китайский балкер стал фигурантом подозрений в обвинении в перерезании кабелей в Балтийском море. Утром 3 января китайское грузовое судно повредило коммуникационный кабель возле порта Килунг на северном побережье Тайваня. Об этом сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на телекоммуникационного провайдера Chunghwa Telecom.
Хотя грузовое судно «Shunxing 39» ходит под флагом Камеруна, по данным властей Тайваня, оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited. Руководителем компании, которая зарегистрирована в Гонконге, является Го Вэньцзе, гражданин материкового Китая.
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Chunghwa Telecom заявила, что кабель имеет собственное резервное оборудование, и что инцидент не повлияет на телекоммуникации в Тайване, пишет Taipei Times.
Поврежденная инфраструктура соединяет Тайвань с западным побережьем США и является совместной собственностью международного консорциума.
Тайвань попросил Южную Корею о помощи в расследовании инцидента.
Дополнение
Тайбэй обеспокоен тем, что Китай может тайно прервать внешние коммуникационные каналы Тайваня, преследуя составляющие цели по аннексии острова. Пекин заявляет о суверенитете над островом Тайвань - КНР время от времени угрожают захватить Тайвань силой, в случае необходимости.
Напомним,
Суд Финляндии отклонил ходатайство об освобождении танкера Eagle S из «теневого флота», который повредил энергетический и коммуникационные кабели. Судно под флагом Островов Кука подозревается в серьезных преступлениях.
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