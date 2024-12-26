Эстония усилит защиту подводной инфраструктуры и планирует привлечь союзников из НАТО

Эстония после очередного повреждения кабелей в Финском заливе планирует усилить надзор за подводной инфраструктурой в сотрудничестве с другими союзниками в НАТО. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

Отмечается, что об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По информации ERR, Правительство собралось на экстренное заседание 26 декабря в 16:00 из-за поломки подводной инфраструктуры. В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляенеметс, министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

Михал отметил, что на заседании заслушали всю имеющуюся информацию о том, что произошло с кабелями и что можно сделать для лучшей защиты инфраструктуры. Он добавил, что он и другие министры держат связь с коллегами из соседних стран, а также обмениваются информацией в рамках ЕС и НАТО.

Самое важное, что мы сейчас должны сделать - это усилить мониторинг и защиту критической инфраструктуры, и в море, и на суше. Это прежде всего должен обеспечивать флот, и мы также будем просить о помощи наших союзников... Нужны более активные действия по охране, мониторингу и сдерживанию возле нашей критической инфраструктуры - отметил премьер-министр Кристен Михал.

Он признал, что наблюдать за буквально "каждым квадратным метром" морского дна невозможно, поэтому одновременно с усилением надзора важно позаботиться и о способности быстро устранять такие повреждения. Ключевым партнером в этом вопросе Эстония видит Финляндию.

Кристен Михал добавил, что следует также поднять вопрос на уровне ЕС и НАТО об обновлении законодательства, касающегося морских вопросов, поскольку угроза диверсий на критической инфраструктуре в море актуальна не только для Балтийского моря.

Страны должны иметь возможность лучше защищать свою критическую инфраструктуру, эффективнее останавливать подозрительные корабли и быстрее устанавливать подозреваемых - сказал Кристен Михал.

Он похвалил Финляндию за быструю и решительную реакцию на инцидент.

Это первый случай среди таких инцидентов, когда подозреваемое судно задержали и уже сделаны первые шаги для расследования - заявил премьер-министр.

Премьер отметил, что задержанное Финляндией судно относится к "теневому флоту", а россии вряд ли нравится активная позиция Эстонии по противодействию "теневому флоту".

Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс со своей стороны отметил, что частые инциденты с повреждением инфраструктуры нельзя считать случайностью.

Лаури Ляенеметс добавил, что когда такие действия системные, можно ставить вопрос об атаках против эстонской инфраструктуры.

В нынешних обстоятельствах безопасности не имеет значения, вооруженная это или гибридная атака. Речь идет о действиях, направленных против кого-то с определенной целью - подчеркнул Лаури Ляэнеметс.

Министр отметил, что важно усилить внимание не только к подводной инфраструктуре, но и наземной, особенно энергетической - учитывая то, что государства Балтии в феврале должны отсоединиться от российской энергосистемы.

Напомним

Электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился.