Эстония усилит защиту подводной инфраструктуры и планирует привлечь союзников из НАТО
Киев • УНН
После повреждения кабеля EstLink 2 Эстония планирует усилить надзор за подводной инфраструктурой вместе с НАТО. Правительство провело экстренное заседание и обсудило меры защиты с союзниками.
Эстония после очередного повреждения кабелей в Финском заливе планирует усилить надзор за подводной инфраструктурой в сотрудничестве с другими союзниками в НАТО. Об этом сообщает ERR, передает УНН.
Детали
Отмечается, что об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
По информации ERR, Правительство собралось на экстренное заседание 26 декабря в 16:00 из-за поломки подводной инфраструктуры. В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляенеметс, министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
Михал отметил, что на заседании заслушали всю имеющуюся информацию о том, что произошло с кабелями и что можно сделать для лучшей защиты инфраструктуры. Он добавил, что он и другие министры держат связь с коллегами из соседних стран, а также обмениваются информацией в рамках ЕС и НАТО.
Самое важное, что мы сейчас должны сделать - это усилить мониторинг и защиту критической инфраструктуры, и в море, и на суше. Это прежде всего должен обеспечивать флот, и мы также будем просить о помощи наших союзников... Нужны более активные действия по охране, мониторингу и сдерживанию возле нашей критической инфраструктуры
Он признал, что наблюдать за буквально "каждым квадратным метром" морского дна невозможно, поэтому одновременно с усилением надзора важно позаботиться и о способности быстро устранять такие повреждения. Ключевым партнером в этом вопросе Эстония видит Финляндию.
Кристен Михал добавил, что следует также поднять вопрос на уровне ЕС и НАТО об обновлении законодательства, касающегося морских вопросов, поскольку угроза диверсий на критической инфраструктуре в море актуальна не только для Балтийского моря.
Страны должны иметь возможность лучше защищать свою критическую инфраструктуру, эффективнее останавливать подозрительные корабли и быстрее устанавливать подозреваемых
Он похвалил Финляндию за быструю и решительную реакцию на инцидент.
Это первый случай среди таких инцидентов, когда подозреваемое судно задержали и уже сделаны первые шаги для расследования
Премьер отметил, что задержанное Финляндией судно относится к "теневому флоту", а россии вряд ли нравится активная позиция Эстонии по противодействию "теневому флоту".
Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс со своей стороны отметил, что частые инциденты с повреждением инфраструктуры нельзя считать случайностью.
Лаури Ляенеметс добавил, что когда такие действия системные, можно ставить вопрос об атаках против эстонской инфраструктуры.
В нынешних обстоятельствах безопасности не имеет значения, вооруженная это или гибридная атака. Речь идет о действиях, направленных против кого-то с определенной целью
Министр отметил, что важно усилить внимание не только к подводной инфраструктуре, но и наземной, особенно энергетической - учитывая то, что государства Балтии в феврале должны отсоединиться от российской энергосистемы.
Напомним
Электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился.