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Тайвань просить Південну Корею допомогти в розслідуванні пошкодження підводного кабелю

Тайвань просить Південну Корею допомогти в розслідуванні пошкодження підводного кабелю

Київ • УНН

 • 22581 перегляди

Китайське судно під прапором Камеруну підозрюється у пошкодженні підводного комунікаційного кабелю біля узбережжя Тайваню. Тайбей звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту, оскільки судно прямує до порту Пусан.

Тайвань звернувся до влади Південної Кореї з проханням сприяти у розслідуванні інциденту з китайським судном, яке, ймовірно, пошкодило підводний кабель зв’язку біля північного узбережжя острова. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі 

В суботу Тайванський телекомунікаційний оператор Chunghwa Telecom і берегова охорона Тайваню повідомили, що вантажне судно Shunxing39, ймовірно, пошкодило комунікаційний кабель поблизу порту Кілун на північному узбережжі Тайваню вранці 3 січня. 

Це сталося після інцидентів з пошкодженням волоконно-оптичних кабелів і газопроводу в Балтійському морі в жовтні та листопаді 2023 року, які викликали занепокоєння щодо безпеки стратегічних об’єктів морської інфраструктури. Ці події ще раз продемонстрували складність у встановленні відповідальних за саботаж і необхідність зміцнення міжнародної співпраці для захисту підводних комунікаційних мереж.

Останній випадок пошкодження кабелів привернув увагу до потенційних загроз для Тайваню. Попри те, що кабельне судно діяло під прапором Камеруну, тайванські офіційні особи стверджують, що воно належить компанії Jie Yang Trading Limited з Гонконгу, керівником якої є громадянин материкового Китаю Го Веньцзе.

Chunghwa Telecom повідомила, що передачу даних було негайно відновлено шляхом перенаправлення даних на інші міжнародні підводні кабелі. Але Тайбей стурбований тим, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні канали Тайваню під час будь-якої потенційної спроби анексії країни. Пекін заявляє про суверенітет над островом і погрожував захопити його силою, якщо це буде необхідно. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар.

Утім, представники Chunghwa Telecom і уряду Тайваню повідомили Financial Times, що пошкоджений кабель є частиною Транстихоокеанської кабельної системи Express. Підводний інтернет-кабель, що з’єднує Тайвань із західним узбережжям США, належить міжнародному консорціуму. Крім Chunghwa, до нього входять американський оператор AT&T, японський NTT, Korea Telecom і китайські оператори China Telecom і China Unicom. 

Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна,

- заявив представник берегової охорони Тайваню.

Представник національної безпеки Тайваню сказав, що корабель повинен був прибути в Пусан протягом наступних кількох днів. Берегова охорона Тайваню та інші урядовці заявили, що дані відстеження сигналу системи автоматичної ідентифікації судна та супутникові дані показали, що Shunxing39 відтягнув якір у місці, де був розірваний трос. 

За інформацією від чиновників, корабель берегової охорони проводив зовнішній огляд судна та встановлював радіозв’язок із капітаном, його офіційні особи не змогли піднятися на борт через погану погоду, і він не міг наказати його арештувати для подальшого розслідування відповідно до міжнародного права.

Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів", — сказав високопоставлений чиновник національної безпеки Тайваню. Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, як правило, є застарілими суднами, які не мають особливого характеру. Цей також у дуже поганому стані. Це схоже на кораблі, які є частиною російського "тіньового флоту "

- сказав високопоставлений чиновник національної безпеки Тайваню.

За даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, судно Shunxing39 перетинало води поблизу північного узбережжя Тайваню з 1 грудня. 

Нагадаємо 

Вантажне судно "Shunxing 39" під прапором Камеруну, що належить китайській компанії, пошкодило комунікаційний кабель біля порту Кілунг. Тайвань звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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