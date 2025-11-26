Тайвань потратит дополнительные 40 млрд долларов на оборону для противодействия растущим угрозам со стороны Китая

Правительство Тайваня заявило, что угрозы Пекина Тайваню "усиливаются", а его подготовка к вторжению ускоряется, объявив о специальном оборонном бюджете в размере 40 млрд долларов и комплексе мер по противодействию китайским атакам, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил, что "нет места для компромиссов в вопросах национальной безопасности", и выразил приверженность укреплению обороны Тайваня при поддержке США.

"Это не идеологическая борьба и не спор "объединение или независимость", а борьба за защиту "демократического Тайваня" и отказ от статуса "китайского Тайваня".

В телефонном разговоре с Трампом Китай вновь заявил о принадлежности Тайваня к своей территории.

Добавим

Лай и министр обороны Веллингтон Ку объявили об увеличении расходов — как минимум на 8 миллиардов долларов по сравнению с ранее заявленным — в среду после брифинга Совета национальной безопасности.

Он заявил, что китайские власти усилили военные преследования, международное давление и пропаганду, а также шпионаж и инфильтрацию на Тайване.

Лай заявил, что наиболее опасным сценарием аннексии являются не военные действия Китая, а капитуляция Тайваня, говорится в переводе его выступления.

"История доказала, что компромисс с агрессией приводит только к войне и порабощению", - сказал он.

Он заявил, что предложение Пекина о системе управления "одна страна, две системы" по образцу Гонконга под управлением Китая следует официально считать "неизменной красной линией для тайваньского общества".

Ку заявил, что дополнительный бюджет на 2026–2033 годы будет включать инструменты искусственного интеллекта для совершенствования существующих систем, а также новые ракеты и беспилотники.

Правительство также улучшит систему военных закупок (несколько крупных заказов из США столкнулись со значительными задержками) и разработает новые меры для защиты тайваньцев за рубежом от транснациональных репрессий со стороны Китая, добавил он.

Ожидается, что увеличение оборонного бюджета увеличит расходы Тайваня до 3,3% ВВП в 2026 году, а Лай пообещал достичь 5% к 2030 году.

Реймонд Грин, представитель Американского института, де-факто посольства США, заявил, что это заявление стало "важным шагом на пути к поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе путем укрепления сдерживания".

Пресс-секретарь канцелярии по делам Тайваня КНР Пэн Цзингэнь ранее заявил на пресс-конференции, что Тайвань тратит деньги на "заигрывание перед внешними державами". "Это лишь приведет Тайвань к катастрофе".

Ранее

В среду Китай предупредил, что "подавит" любые попытки иностранных государств вмешаться в дела Тайваня после того, как Япония объявила о планах развертывания ракет на острове вблизи демократически управляемого Тайваня.