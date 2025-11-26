Тайвань витратить додаткові 40 млрд доларів на оборону для протидії зростаючим загрозам з боку Китаю

Уряд Тайваню заявив, що загрози Пекіна Тайваню "підсилюються", а його підготовка до вторгнення прискорюється, оголосивши про спеціальний оборонний бюджет у розмірі 40 млрд доларів та комплекс заходів щодо протидії китайським атакам, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Президент Тайваню Лай Цзінде заявив, що "немає місця для компромісів у питаннях національної безпеки", і висловив прихильність до зміцнення оборони Тайваню за підтримки США.

"Це не ідеологічна боротьба і не суперечка "об'єднання чи незалежність", а боротьба за захист "демократичного Тайваню" та відмова від статусу "китайського Тайваню".

У телефонній розмові з Трампом Китай знову заявив про приналежність Тайваню до своєї території.

Додамо

Лай та міністр оборони Веллінгтон Ку оголосили про збільшення видатків — як мінімум на 8 мільярдів доларів у порівнянні з раніше заявленим — у середу після брифінгу Ради національної безпеки.

Він заявив, що китайська влада посилила військові переслідування, міжнародний тиск і пропаганду, а також шпигунство та інфільтрацію на Тайвані.

Лай заявив, що найбільш небезпечним сценарієм анексії є не військові дії Китаю, а капітуляція Тайваню, йдеться в перекладі його виступу.

"Історія довела, що компроміс з агресією призводить тільки до війни і поневолення", - сказав він.

Він заявив, що пропозицію Пекіна про систему управління "одна країна, дві системи" на зразок Гонконгу під управлінням Китаю слід офіційно вважати "незмінною червоною лінією для тайванського суспільства".

Ку заявив, що додатковий бюджет на 2026–2033 роки включатиме інструменти штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем, а також нові ракети та безпілотники.

Уряд також покращить систему військових закупівель (кілька великих замовлень зі США зіткнулися зі значними затримками) та розробить нові заходи для захисту тайванців за кордоном від транснаціональних репресій з боку Китаю, додав він.

Очікується, що збільшення оборонного бюджету збільшить витрати Тайваню до 3,3% ВВП у 2026 році, а Лай пообіцяв досягти 5% до 2030 року.

Реймонд Грін, представник Американського інституту, де-факто посольства США, заявив, що ця заява стала "важливим кроком на шляху до підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці шляхом зміцнення стримування".

Прессекретар канцелярії у справах Тайваню КНР Пен Цингень раніше заявив на прес-конференції, що Тайвань витрачає гроші на "загравання перед зовнішніми державами". "Це лише приведе Тайвань до катастрофи".

Раніше

У середу Китай попередив, що "придушить" будь-які спроби іноземних держав втрутитися у справи Тайваню після того, як Японія оголосила про плани розгортання ракет на острові поблизу демократично керованого Тайваню.