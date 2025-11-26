$42.400.03
Ексклюзив
14:29 • 4086 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 12186 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 15932 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 19389 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 15207 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 20430 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 31568 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18754 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31525 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17248 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Тайвань витратить додаткові 40 млрд доларів на оборону для протидії зростаючим загрозам з боку Китаю

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Уряд Тайваню оголосив про спеціальний оборонний бюджет у розмірі 40 млрд доларів та заходи протидії китайським атакам. Президент Лай Цзінде заявив про відсутність компромісів у питаннях нацбезпеки.

Тайвань витратить додаткові 40 млрд доларів на оборону для протидії зростаючим загрозам з боку Китаю

Уряд Тайваню заявив, що загрози Пекіна Тайваню "підсилюються", а його підготовка до вторгнення прискорюється, оголосивши про спеціальний оборонний бюджет у розмірі 40 млрд доларів та комплекс заходів щодо протидії китайським атакам, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Президент Тайваню Лай Цзінде заявив, що "немає місця для компромісів у питаннях національної безпеки", і висловив прихильність до зміцнення оборони Тайваню за підтримки США.

"Це не ідеологічна боротьба і не суперечка "об'єднання чи незалежність", а боротьба за захист "демократичного Тайваню" та відмова від статусу "китайського Тайваню".

У телефонній розмові з Трампом Китай знову заявив про приналежність Тайваню до своєї території.

Додамо

Лай та міністр оборони Веллінгтон Ку оголосили про збільшення видатків — як мінімум на 8 мільярдів доларів у порівнянні з раніше заявленим — у середу після брифінгу Ради національної безпеки.

Він заявив, що китайська влада посилила військові переслідування, міжнародний тиск і пропаганду, а також шпигунство та інфільтрацію на Тайвані.

Лай заявив, що найбільш небезпечним сценарієм анексії є не військові дії Китаю, а капітуляція Тайваню, йдеться в перекладі його виступу.

"Історія довела, що компроміс з агресією призводить тільки до війни і поневолення", - сказав він.

Він заявив, що пропозицію Пекіна про систему управління "одна країна, дві системи" на зразок Гонконгу під управлінням Китаю слід офіційно вважати "незмінною червоною лінією для тайванського суспільства".

Ку заявив, що додатковий бюджет на 2026–2033 роки включатиме інструменти штучного інтелекту для вдосконалення існуючих систем, а також нові ракети та безпілотники.

Уряд також покращить систему військових закупівель (кілька великих замовлень зі США зіткнулися зі значними затримками) та розробить нові заходи для захисту тайванців за кордоном від транснаціональних репресій з боку Китаю, додав він.

Очікується, що збільшення оборонного бюджету збільшить витрати Тайваню до 3,3% ВВП у 2026 році, а Лай пообіцяв досягти 5% до 2030 року.

Реймонд Грін, представник Американського інституту, де-факто посольства США, заявив, що ця заява стала "важливим кроком на шляху до підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці шляхом зміцнення стримування".

Прессекретар канцелярії у справах Тайваню КНР Пен Цингень раніше заявив на прес-конференції, що Тайвань витрачає гроші на "загравання перед зовнішніми державами". "Це лише приведе Тайвань до катастрофи".

Раніше

У середу Китай попередив, що "придушить" будь-які спроби іноземних держав втрутитися у справи Тайваню після того, як Японія оголосила про плани розгортання ракет на острові поблизу демократично керованого Тайваню. 

Антоніна Туманова

