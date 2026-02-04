Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн

В последние дни в информационном пространстве набирает популярность новость о том, что авиакомпания "Virgin Atlantic" возобновила продажу темно-синего свитшота Fly Virgin Atlantic, который приобрел мировую популярность в 1990-х годах после того, как его неоднократно надевала принцесса Диана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Virginatlantic.

Новый релиз приурочили к 30-летию первого появления принцессы в этом наряде — 20 ноября 1995 года. После старта продаж свитшот вызвал ажиотаж среди покупателей и был раскуплен в рекордно короткие сроки. Из-за повышенного спроса компания решила снова открыть продажу модели.

Сейчас свитшот доступен на онлайн-платформе Virgin Atlantic Retail Therapy, операционным управлением которой занимается компания Tourvest. Стоимость изделия составляет 80 долларов для взрослой версии и 65 долларов — для детской.

Помимо коммерческой составляющей, продажа имеет и благотворительную цель. С каждого приобретенного свитшота 14 долларов будет направлено международной организации Save the Children, работающей с детьми в условиях гуманитарных кризисов.

История культовой одежды берет начало еще в 1980-х годах. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон подарил свитшот принцессе Диане, после чего он стал одним из ее любимых элементов повседневного гардероба. Особенно узнаваемым образ сделали выходы принцессы в спортзал, где она сочетала свитшот со спортивными шортами.

Есть версия, что регулярное появление принцессы в этом свитшоте было преднамеренным. Якобы принцесса не случайно повторяла образ, чтобы снизить интерес папарацци: однотипные кадры теряли коммерческую привлекательность для таблоидов.

Эту версию впоследствии подтвердила и персональный тренер принцессы Дженни Риветт, которой леди Ди подарила оригинальный свитшот. По ее словам, принцесса считала, что общественное внимание должно быть сосредоточено на значительно более важных вещах, чем ее внешний вид, и сознательно пыталась уменьшить медийное давление.

В 2019 году оригинальный свитшот принцессы Дианы ушел с молотка на аукционе за 53 532 доллара, окончательно закрепив за собой статус не просто элемента гардероба, а части истории.