Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн

10:29 • 11920 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 19920 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 16185 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20024 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34112 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49169 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39517 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36837 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33979 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21383 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Графики отключений электроэнергии
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 20446 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 32664 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 20322 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 38068 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 16847 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 53751 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 55248 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 94124 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 102535 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 292 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 24938 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 24686 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 27356 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 34003 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Авиакомпания Virgin Atlantic возобновила продажу свитшота Fly Virgin Atlantic, который стал популярным благодаря принцессе Диане. Часть средств от продажи будет направлена на благотворительность.

Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн

В последние дни в информационном пространстве набирает популярность новость о том, что авиакомпания "Virgin Atlantic" возобновила продажу темно-синего свитшота Fly Virgin Atlantic, который приобрел мировую популярность в 1990-х годах после того, как его неоднократно надевала принцесса Диана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Virginatlantic.

Новый релиз приурочили к 30-летию первого появления принцессы в этом наряде — 20 ноября 1995 года. После старта продаж свитшот вызвал ажиотаж среди покупателей и был раскуплен в рекордно короткие сроки. Из-за повышенного спроса компания решила снова открыть продажу модели.

Сейчас свитшот доступен на онлайн-платформе Virgin Atlantic Retail Therapy, операционным управлением которой занимается компания Tourvest. Стоимость изделия составляет 80 долларов для взрослой версии и 65 долларов — для детской.

Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие11.09.25, 16:35 • 3968 просмотров

Помимо коммерческой составляющей, продажа имеет и благотворительную цель. С каждого приобретенного свитшота 14 долларов будет направлено международной организации Save the Children, работающей с детьми в условиях гуманитарных кризисов.

История культовой одежды берет начало еще в 1980-х годах. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон подарил свитшот принцессе Диане, после чего он стал одним из ее любимых элементов повседневного гардероба. Особенно узнаваемым образ сделали выходы принцессы в спортзал, где она сочетала свитшот со спортивными шортами.

Есть версия, что регулярное появление принцессы в этом свитшоте было преднамеренным. Якобы принцесса не случайно повторяла образ, чтобы снизить интерес папарацци: однотипные кадры теряли коммерческую привлекательность для таблоидов.

Редкое шампанское Dom Pérignon со свадьбы Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе11.12.25, 20:51 • 4422 просмотра

Эту версию впоследствии подтвердила и персональный тренер принцессы Дженни Риветт, которой леди Ди подарила оригинальный свитшот. По ее словам, принцесса считала, что общественное внимание должно быть сосредоточено на значительно более важных вещах, чем ее внешний вид, и сознательно пыталась уменьшить медийное давление.

В 2019 году оригинальный свитшот принцессы Дианы ушел с молотка на аукционе за 53 532 доллара, окончательно закрепив за собой статус не просто элемента гардероба, а части истории. 

Станислав Кармазин

