Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн
Київ • УНН
Авіакомпанія Virgin Atlantic відновила продаж світшота Fly Virgin Atlantic, який став популярним завдяки принцесі Діані. Частина коштів від продажу буде направлена на благодійність.
Останні дні в інформаційному просторі набуває популярності новина про те, що авіакомпанія "Virgin Atlantic" відновила продаж темно-синього світшота Fly Virgin Atlantic, який набув світової популярності у 1990-х роках після того, як його неодноразово одягала принцеса Діана. Про це повідомляє УНН з посиланням на Virginatlantic.
Новий реліз приурочили до 30-річчя першої появи принцеси у цьому вбранні — 20 листопада 1995 року. Після старту продажів світшот викликав ажіотаж серед покупців і був розкуплений у рекордно короткі терміни. Через підвищений попит компанія вирішила знову відкрити продаж моделі.
Наразі світшот доступний на онлайн-платформі Virgin Atlantic Retail Therapy, операційним управлінням якої займається компанія Tourvest. Вартість виробу становить 80 доларів для дорослої версії та 65 доларів — для дитячої.
Окрім комерційної складової, продаж має й благодійну мету. З кожного придбаного світшота 14 доларів буде спрямовано міжнародній організації Save the Children, що працює з дітьми в умовах гуманітарних криз.
Історія культового одягу бере початок ще у 1980-х роках. Засновник Virgin Group Річард Бренсон подарував світшот принцесі Діані, після чого він став одним із її улюблених елементів повсякденного гардероба. Особливо впізнаваним образ зробили виходи принцеси до спортзалу, де вона поєднувала світшот зі спортивними шортами.
Є версія, що регулярна поява принцеси у цьому світшоті була навмисною. Нібито принцеса не випадково повторювала образ, аби знизити інтерес папараці: однотипні кадри втрачали комерційну привабливість для таблоїдів.
Цю версію згодом підтвердила і персональна тренерка принцеси Дженні Ріветт, якій леді Ді подарувала оригінальний світшот. За її словами, принцеса вважала, що суспільна увага має бути зосереджена на значно важливіших речах, ніж її зовнішній вигляд, і свідомо намагалася зменшити медійний тиск.
У 2019 році оригінальний світшот принцеси Діани пішов з молотка на аукціоні за 53 532 долари, остаточно закріпивши за собою статус не просто елемента гардероба, а частини історії.