"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 18380 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 14785 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 18623 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 32936 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 48435 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39011 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36764 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33929 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21357 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Авіакомпанія Virgin Atlantic відновила продаж світшота Fly Virgin Atlantic, який став популярним завдяки принцесі Діані. Частина коштів від продажу буде направлена на благодійність.

Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн

Останні дні в інформаційному просторі набуває популярності новина про те, що авіакомпанія "Virgin Atlantic" відновила продаж темно-синього світшота Fly Virgin Atlantic, який набув світової популярності у 1990-х роках після того, як його неодноразово одягала принцеса Діана. Про це повідомляє УНН з посиланням на Virginatlantic.

Новий реліз приурочили до 30-річчя першої появи принцеси у цьому вбранні — 20 листопада 1995 року. Після старту продажів світшот викликав ажіотаж серед покупців і був розкуплений у рекордно короткі терміни. Через підвищений попит компанія вирішила знову відкрити продаж моделі.

Наразі світшот доступний на онлайн-платформі Virgin Atlantic Retail Therapy, операційним управлінням якої займається компанія Tourvest. Вартість виробу становить 80 доларів для дорослої версії та 65 доларів — для дитячої.

Принц Гаррі виступив на церемонії премії Діани, його брат Вільям не прибув на захід11.09.25, 16:35 • 3968 переглядiв

Окрім комерційної складової, продаж має й благодійну мету. З кожного придбаного світшота 14 доларів буде спрямовано міжнародній організації Save the Children, що працює з дітьми в умовах гуманітарних криз.

Історія культового одягу бере початок ще у 1980-х роках. Засновник Virgin Group Річард Бренсон подарував світшот принцесі Діані, після чого він став одним із її улюблених елементів повсякденного гардероба. Особливо впізнаваним образ зробили виходи принцеси до спортзалу, де вона поєднувала світшот зі спортивними шортами.

Є версія, що регулярна поява принцеси у цьому світшоті була навмисною. Нібито принцеса не випадково повторювала образ, аби знизити інтерес папараці: однотипні кадри втрачали комерційну привабливість для таблоїдів.

Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні11.12.25, 20:51 • 4422 перегляди

Цю версію згодом підтвердила і персональна тренерка принцеси Дженні Ріветт, якій леді Ді подарувала оригінальний світшот. За її словами, принцеса вважала, що суспільна увага має бути зосереджена на значно важливіших речах, ніж її зовнішній вигляд, і свідомо намагалася зменшити медійний тиск.

У 2019 році оригінальний світшот принцеси Діани пішов з молотка на аукціоні за 53 532 долари, остаточно закріпивши за собою статус не просто елемента гардероба, а частини історії. 

Станіслав Кармазін

