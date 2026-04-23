Свириденко вместе с министрами встретилась с руководителями комитетов Рады. Определили перечень срочных законопроектов

Накануне новой пленарной недели чиновники провели встречу с руководителями парламентских комитетов. Определили четкие следующие шаги, в частности перечень срочных законопроектов для принятия в ближайшее время. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Накануне новой пленарной недели провели встречу с руководителями парламентских комитетов. Поблагодарила коллег за поддержку важных законодательных инициатив на прошлой парламентской неделе — благодаря этому готовимся получить в июне 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility - сообщила Свириденко.

По ее словам, вместе с министром финансов проинформировали о решении ЕС, которое открывает путь к запуску кредита объемом 90 млрд евро для Украины. Эти средства прежде всего должны пойти на оборону.

В то же время для финансирования социальной сферы в дальнейшем важно выполнить требования, предусмотренные программой МВФ и Планом Украины в рамках Ukraine Facility. Определили с парламентариями четкие следующие шаги, в частности перечень срочных законопроектов для принятия в ближайшее время - резюмировала Свириденко.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов на следующей неделе встретится с руководителями фракций Верховной Рады.