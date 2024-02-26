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Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты

Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 11:52  •  3297 просмотра

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Свириденко объявил, что коммунальная техника, специализированная техника и машины для разминирования должны иметь не менее 20% украинской составляющей, чтобы расширить локализацию определенных товаров.

Правительство берет на себя обязательства расширить локализацию на определенные виды товаров. Задача сделать так, чтобы коммунальная техника, специализированная, машины для разминирования обязательно имели компоненту не менее 20% украинской составляющей.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время форума "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Мы как правительство берем на себя обязательства расширить локализацию на определенные виды товаров и расширить локализацию на оборонные закупки. На сегодня локализация уже действует, наша задача расширить перечень товаров, так, чтобы коммунальная техника, специализированная, машины для разминирования обязательно имели компоненту не менее 20% украинской составляющей

- рассказала Свириденко. 

Дополнение

Свириденко сообщала, что до 40% возвращается в бюджет в виде налогов при покупке украинских товаров. Кроме того, она сообщила, что есть цель изменить структуру экономики Украины, а именно нарастить долю в перерабатывающей промышленности в общей структуре ВВП.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.

В январе ВВП вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Свириденко розповіла, які товари мають мати щонайменше 20% української компоненти
Svyrydenko told which goods should have at least 20% Ukrainian content
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