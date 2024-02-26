Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты

Правительство берет на себя обязательства расширить локализацию на определенные виды товаров. Задача сделать так, чтобы коммунальная техника, специализированная, машины для разминирования обязательно имели компоненту не менее 20% украинской составляющей.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время форума "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Мы как правительство берем на себя обязательства расширить локализацию на определенные виды товаров и расширить локализацию на оборонные закупки. На сегодня локализация уже действует, наша задача расширить перечень товаров, так, чтобы коммунальная техника, специализированная, машины для разминирования обязательно имели компоненту не менее 20% украинской составляющей - рассказала Свириденко.

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Свириденко сообщала, что до 40% возвращается в бюджет в виде налогов при покупке украинских товаров. Кроме того, она сообщила, что есть цель изменить структуру экономики Украины, а именно нарастить долю в перерабатывающей промышленности в общей структуре ВВП.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.

В январе ВВП вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.