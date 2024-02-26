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Свириденко розповіла, які товари мають мати щонайменше 20% української компоненти

Київ • УНН

 • 21693 перегляди

Свириденко оголосив, що комунальна техніка, спеціалізована техніка та машини для розмінування повинні мати не менше 20% української складової, щоб розширити локалізацію певних товарів.

Свириденко розповіла, які товари мають мати щонайменше 20% української компоненти

Уряд бере на себе зобов'язання розширити локалізацію на певні види товарів. Завдання зробити так, щоб комунальна техніка, спеціалізована, машини для розмінування обов'язково мали компоненту щонайменше 20% української складової.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.

Ми як уряд беремо на себе зобов'язання розширити локалізацію на певні види товарів і розширити локалізацію на оборонні закупівлі. На сьогодні локалізація вже діє, наша задача розширити перелік товарів, так, щоб комунальна техніка, спеціалізована, машини для розмінування обов'язково мали компоненту щонайменше 20% української складової

- розповіла Свириденко. 

Доповнення

Свириденко повідомляла, що до 40% повертається до бюджету у вигляді податків при купівлі українських товарів. Окрім того, вона повідомила, що є мета змінити структуру економіки України, а саме наростити частку в переробної промисловості в загальній структурі ВВП.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, попри триваючу війну, Україні вдалося зберегти економіку.

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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