Свириденко розповіла, які товари мають мати щонайменше 20% української компоненти
Київ • УНН
Свириденко оголосив, що комунальна техніка, спеціалізована техніка та машини для розмінування повинні мати не менше 20% української складової, щоб розширити локалізацію певних товарів.
Уряд бере на себе зобов'язання розширити локалізацію на певні види товарів. Завдання зробити так, щоб комунальна техніка, спеціалізована, машини для розмінування обов'язково мали компоненту щонайменше 20% української складової.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.
Ми як уряд беремо на себе зобов'язання розширити локалізацію на певні види товарів і розширити локалізацію на оборонні закупівлі. На сьогодні локалізація вже діє, наша задача розширити перелік товарів, так, щоб комунальна техніка, спеціалізована, машини для розмінування обов'язково мали компоненту щонайменше 20% української складової
Доповнення
Свириденко повідомляла, що до 40% повертається до бюджету у вигляді податків при купівлі українських товарів. Окрім того, вона повідомила, що є мета змінити структуру економіки України, а саме наростити частку в переробної промисловості в загальній структурі ВВП.
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