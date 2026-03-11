Свириденко обсудила с новым Наблюдательным советом "Нафтогаза" сохранение фиксированных цен на газ для населения

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины". Говорили о наращивании добычи газа, реализации Планов энергетической устойчивости регионов Украины и сохранении фиксированных цен на газ для населения, передает УНН.

Встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины". Проговорили ключевые задачи компании: наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств, а также продолжение выполнения социальных обязательств - сообщила Свириденко.

Премьер-министр поблагодарила компанию и ее сотрудников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы.

По словам Свириденко, отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. От государственной компании ожидают активного участия в выполнении этих планов, в частности в части обеспечения бесперебойного снабжения газа общинам.

Также остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период. В то же время для коммерческого сегмента последовательно движемся в направлении либерализации цен - резюмировала премьер-министр.

Напомним

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры - с учетом профессиональных заслуг кандидатов.