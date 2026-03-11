$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 1450 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:03 • 12055 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 21768 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 18346 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 23573 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 29376 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35595 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34106 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44668 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120923 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Свириденко обговорила із новою Наглядовою радою "Нафтогазу" збереження фіксованих цін на газ для населення

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Юлія Свириденко обговорила з Наглядовою радою "Нафтогазу" стабільність тарифів для населення. Пріоритетами стали енергостійкість та лібералізація ринку.

Свириденко обговорила із новою Наглядовою радою "Нафтогазу" збереження фіксованих цін на газ для населення

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч із новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України". Говорили про нарощування видобутку газу, реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України та збереження фіксованих цін на газ для населення, передає УНН.

Зустрілася з новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України". Проговорили ключові завдання компанії: нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, а також продовження виконання соціальних зобов’язань 

- повідомила Свириденко.

Прем'єрка подякувала компанії та її працівникам за віддану роботу, зокрема під час цієї складної зими.

За словами Свириденко, окремо обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Від державної компанії очікують активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Також зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. Водночас для комерційного сегменту послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін 

- резюмувала прем'єрка.

Нагадаємо

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів. 

Антоніна Туманова

