Свириденко обговорила із новою Наглядовою радою "Нафтогазу" збереження фіксованих цін на газ для населення

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч із новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Зустрілася з новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України". Проговорили ключові завдання компанії: нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, а також продовження виконання соціальних зобов’язань - повідомила Свириденко.

Прем'єрка подякувала компанії та її працівникам за віддану роботу, зокрема під час цієї складної зими.

За словами Свириденко, окремо обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Від державної компанії очікують активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Також зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. Водночас для комерційного сегменту послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін - резюмувала прем'єрка.

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів.