Свержение режима Башара Асада: как реагируют в мире
Киев • УНН
Великобритания, Франция и Турция прокомментировали падение режима Башара Асада в Сирии. Сообщается о захвате Дамаска повстанцами и исчезновении самолета с Асадом с радаров.
Великобритания, Франция и Турция отреагировали свержением режима Басара Асада в Сирии, передает УНН.
детали
Ситуация выглядит очень серьезной, и если режим рухнет, я приветствую эту новость, но нам нужно увидеть политическую резолюцию в соответствии с резолюциями ООН
Она добавила, что бежавший из Дамаска Башар Асад "не совсем был добр к сирийцам" и что "диктатура и терроризм создают проблемы для сирийцев, которые уже много пострадали, а также дестабилизируют регион".
в МИД Франции заявили, что "время для единства настало".
Франция приветствует падение режима Башара Асада после более чем тринадцати лет подавления большого насилия против его собственного народа
Также Франция призвала к мирному политическому переходу С уважением к разнообразию сирийского народа, который защищает гражданских лиц и все меньшинства в соответствии с международным правом.
В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes8 дек. 2024, 12:22 • 7039 просмотров
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии.
Миллионы сирийцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, теперь могут вернуться на родину. Сирийские государственные структуры должны быть защищены, а оппозиционные силы должны немедленно объединиться. Вместе с соседними странами Турция будет работать с новыми властями Сирии над восстановлением страны, задействовав все имеющиеся у нас возможности
Напомним
На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада.
Альянс повстанцев, достигший значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радарИв. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.