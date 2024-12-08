Свержение режима Башара Асада: как реагируют в мире

Великобритания, Франция и Турция отреагировали свержением режима Басара Асада в Сирии, передает УНН.

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Ситуация выглядит очень серьезной, и если режим рухнет, я приветствую эту новость, но нам нужно увидеть политическую резолюцию в соответствии с резолюциями ООН

Она добавила, что бежавший из Дамаска Башар Асад "не совсем был добр к сирийцам" и что "диктатура и терроризм создают проблемы для сирийцев, которые уже много пострадали, а также дестабилизируют регион".

в МИД Франции заявили, что "время для единства настало".

Франция приветствует падение режима Башара Асада после более чем тринадцати лет подавления большого насилия против его собственного народа

Также Франция призвала к мирному политическому переходу С уважением к разнообразию сирийского народа, который защищает гражданских лиц и все меньшинства в соответствии с международным правом.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Миллионы сирийцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, теперь могут вернуться на родину. Сирийские государственные структуры должны быть защищены, а оппозиционные силы должны немедленно объединиться. Вместе с соседними странами Турция будет работать с новыми властями Сирии над восстановлением страны, задействовав все имеющиеся у нас возможности