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Свержение режима Башара Асада: как реагируют в мире

Свержение режима Башара Асада: как реагируют в мире

Киев  •  УНН

 • 3245 просмотра

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Великобритания, Франция и Турция прокомментировали падение режима Башара Асада в Сирии. Сообщается о захвате Дамаска повстанцами и исчезновении самолета с Асадом с радаров.

Великобритания, Франция и Турция отреагировали свержением режима Басара Асада в Сирии, передает УНН.

детали

Ситуация выглядит очень серьезной, и если режим рухнет, я приветствую эту новость, но нам нужно увидеть политическую резолюцию в соответствии с резолюциями ООН

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Она добавила, что бежавший из Дамаска Башар Асад "не совсем был добр к сирийцам" и что "диктатура и терроризм создают проблемы для сирийцев, которые уже много пострадали, а также дестабилизируют регион".

 в МИД Франции заявили, что "время для единства настало".

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Франция приветствует падение режима Башара Асада после более чем тринадцати лет подавления большого насилия против его собственного народа

- говорится в заявлении МИД. 

Также Франция призвала к мирному политическому переходу С уважением к разнообразию сирийского народа, который защищает гражданских лиц и все меньшинства в соответствии с международным правом.

В гараже Асада нашли коллекцию люксовых авто Ferrari, Audi и Mercedes8 дек. 2024, 12:22 • 7039 просмотров

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии.

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Миллионы сирийцев, которые были вынуждены покинуть свою страну, теперь могут вернуться на родину. Сирийские государственные структуры должны быть защищены, а оппозиционные силы должны немедленно объединиться. Вместе с соседними странами Турция будет работать с новыми властями Сирии над восстановлением страны, задействовав все имеющиеся у нас возможности

Напомним

На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада.

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Альянс повстанцев, достигший значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.

Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радарИв. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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