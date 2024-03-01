Суверенная Украина однажды станет частью НАТО - заместитель Генсека

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС, однако отметил, что "мы не можем сказать, когда". Об этом он заявил в интервью El Pais, пишет УНН.

Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации отношений с россией, что мы до сих пор делали достаточно хорошо. Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с НАТО. Мы не можем сказать, когда, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Вероятно, эта война будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать обеспечивать поддержку Украины и избежание эскалации с россией