Суверенна Україна одного дня стане частиною НАТО - заступник Генсека
Київ • УНН
Заступник Генерального секретаря НАТО заявив, що Україна з часом приєднається до НАТО, але не може сказати, коли саме.
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що одного дня суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС, однак зауважив, що "ми не можемо сказати, коли". Про це він заявив в інтерв'ю El Pais, пише УНН.
Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації відносин із росією, що ми досі робили досить добре. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та зближення з НАТО. Ми не можемо сказати, коли, але одного дня суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Імовірно, ця війна триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникнення ескалації з росією
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