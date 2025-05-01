Сумская область подверглась более 120 вражеским обстрелам за сутки, трое раненых
Киев • УНН
В течение суток российские войска совершили более 120 обстрелов по 44 населенным пунктам Сумщины, ранены три человека. Повреждена гражданская инфраструктура в различных громадах области.
В течение суток российские войска совершили более 120 обстрелов по 44 населенным пунктам Сумской области, ранены три человека, повреждена гражданская инфраструктура в различных громадах области, сообщили в Сумской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток получили ранения два жителя Николаевской громады и один житель Миропольской громады Сумского района
В течение суток, с утра 30 апреля до утра 1 мая 2025 года, по данным ОВА, российские войска совершили более 120 обстрелов по 44 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.
"Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах", - говорится в сообщении.
Враг, как указано, активно применял управляемые авиабомбы, сброс ВОГ с БпЛА и FPV-дроны: 15 ударов КАБов; более 40 атак FPV-дронами; 20 сбросов ВОГ с БпЛА.
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Юнаковской громаде поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки;
- в Дружбовской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Великописаревской громаде повреждены здания учреждения здравоохранения и учебного заведения;
- в Николаевской громаде повреждены 4 частных жилых дома;
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, частные жилые дома.
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По данным ГСЧС Украины, россияне нанесли удар по одному из сел Сумской громады в ночь на 1 мая, и возник пожар. Спасатели ликвидировали все очаги горения и обследовали прилегающие территории. Информация о пострадавших не поступала.