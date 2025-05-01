Сумщина зазнала понад 120 ворожих обстрілів за добу, троє поранених
Київ • УНН
Протягом доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах Сумщини, поранено трьох людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у різних громадах області.
Протягом доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах Сумської області, поранено трьох людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру у різних громадах області, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби отримали поранення два мешканці Миколаївської громади та один мешканець Миропільської громади Сумського району
Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня 2025 року, за даними ОВА, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
"Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах", - ідеться у повідомленні.
Ворог, як вказано, активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони: 15 ударів КАБів; понад 40 атак FPV-дронами; 20 скидань ВОГ з БпЛА.
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я та навчального закладу;
- у Миколаївській громаді пошкоджено 4 приватних житлових будинки;
- у Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, приватні житлові будинки.
Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5665 переглядiв
За даними ДСНС України, росіяни завдали удар по одному із сіл Сумської громади в ніч на 1 травня, і виникла пожежа. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння й обстежили прилеглі території. Інформація про постраждалих не надходила.