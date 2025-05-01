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Сумщина зазнала понад 120 ворожих обстрілів за добу, троє поранених

Київ • УНН

 • 3970 перегляди

Протягом доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах Сумщини, поранено трьох людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у різних громадах області.

Сумщина зазнала понад 120 ворожих обстрілів за добу, троє поранених

Протягом доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах Сумської області, поранено трьох людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру у різних громадах області, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби отримали поранення два мешканці Миколаївської громади та один мешканець Миропільської громади Сумського району

- повідомили в ОВА.

Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня 2025 року, за даними ОВА, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

"Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах", - ідеться у повідомленні.

Ворог, як вказано, активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони: 15 ударів КАБів; понад 40 атак FPV-дронами; 20 скидань ВОГ з БпЛА.

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
    • у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
      • у Великописарівській громаді пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я та навчального закладу;
        • у Миколаївській громаді пошкоджено 4 приватних житлових будинки;
          • у Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, приватні житлові будинки.

            Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5665 переглядiв

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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