Сумщина: оккупанты направили артиллерию из рф на Середину-Буду, есть разрушения
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Середино-Буды на Сумщине, повредив здания учебного заведения, детского сада и более 20 квартир.
В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция
Распространяемые в Интернете видеозаписи, на которых люди развлекаются в одесском ночном клубе якобы в объявленный День траура, на самом деле были сняты ранее, что подтвердила полиция, которая застала клуб закрытым.
Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод
В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.
Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль
Украина не подпишет новый контракт на транзит газа с россией, но готова способствовать транзиту через свои трубопроводы, если это будет инициировано Европейским Союзом.
Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине
Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.
ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти
Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.
За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ
Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах
Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.