Сумщина: оккупанты направили артиллерию из рф на Середину-Буду, есть разрушения

За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.