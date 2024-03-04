росіяни обстрілами пошкодили три багатоповерхівки та лікарню на Сумщині - поліція
Київ • УНН
Російські війська пошкодили приватні будинки, багатоповерхівки, лікарню та пилораму в Сумській області, здійснивши 155 обстрілів за минулу добу.
Російські війська протягом доби завдали 155 ударів по Сумській області, зокрема пошкодивши понад десяток приватних будинків, три багатоповерхівки, лікарню, спричинивши пожежу на пилорамі, повідомили у понеділок у ГУНП у Сумській області, пише УНН.
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"Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 155 ударів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 господарчі споруди, 2 гаражі, лікарню, вантажний та легковий автомобілі, також відбулось займання пилорами", - ідеться у повідомленні поліції області у Telegram.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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