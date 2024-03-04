россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция

Российские войска в течение суток нанесли 155 ударов по Сумской области, в частности повредив более десятка частных домов, три многоэтажки, больницу, вызвав пожар на пилораме, сообщили в понедельник в ГУНП в Сумской области, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 155 ударов. В результате обстрелов повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки, 2 хозяйственные постройки, 2 гаража, больница, грузовой и легковой автомобили, также произошло возгорание пилорамы", - говорится в сообщении полиции области в Telegram.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов