Сумщина: окупанти спрямували артилерію з рф на Середину-Буду, є руйнування
Київ • УНН
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Буди на Сумщині, пошкодивши будівлі навчального закладу, дитячого садка та понад 20 квартир.
Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда, що на Сумщині. Про сьогоднішній обстріл повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передає УНН.
За даними слідства, 4 березня 2024 року близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району.
Деталі
Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджені будівлі навчального закладу, дитячого садочку й понад 20 квартир місцевих жителів.
Наслідки обстрілу фіксують правоохоронці. У подальшому ці передадуть СБУ.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Додатково
Минулої доби російські війська завдали 155 ударів по Сумській області. При цьому пошкодивши понад десяток приватних будинків, три багатоповерхівки, лікарню, спричинивши пожежу на пилорамі. Про наслідки атак розповіли у поліції Сумській області.