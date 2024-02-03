Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам
Киев • УНН
Российские войска 33 раза обстреляли из различных видов оружия девять громад вдоль границы Сумской области 2 февраля, вызвав 102 взрыва.
Российские оккупанты обстреляли Сумскую область в течение пятницы 2 февраля, 33 раза. Били из различных типов вооружения по приграничным населенным пунктам девяти громад региона. О ситуации в области рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады.
Детали
Юнаковская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (10 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва).
Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов). Также состоялся обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
Краснопольская громада: зафиксировано 4 обстрела БпЛА (FPV-дрон) и минометные обстрелы (10 взрывов).
Белопольская громада: были минометные обстрелы (14 взрывов) и обстрел из артиллерии (6 взрывов).
Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв). Также сбросили с БпЛА взрывное устройство (ВОГ) (3 взрыва).
Эсманьская община: осуществлен обстрел БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).
Миропольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов).
Середино-Будская громада: осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (5 взрывов).
Свеська община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
Напомним
Российские войска в ночь на 2 февраля четыре раза обстреляли Сумскую область, из-за чего произошло 30 взрывов.
Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам
Российские войска 33 раза обстреляли из различных видов оружия девять громад вдоль границы Сумской области 2 февраля, вызвав 102 взрыва.
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