Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область в течение пятницы 2 февраля, 33 раза. Били из различных типов вооружения по приграничным населенным пунктам девяти громад региона. О ситуации в области рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

Юнаковская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (10 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва).

Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов). Также состоялся обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Краснопольская громада: зафиксировано 4 обстрела БпЛА (FPV-дрон) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (14 взрывов) и обстрел из артиллерии (6 взрывов).

Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв). Также сбросили с БпЛА взрывное устройство (ВОГ) (3 взрыва).

Эсманьская община: осуществлен обстрел БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (5 взрывов).

Свеська община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним

Российские войска в ночь на 2 февраля четыре раза обстреляли Сумскую область, из-за чего произошло 30 взрывов.