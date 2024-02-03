Сумщина: армійці рф понад тридцять разів вдарили по прикордонню
Київ • УНН
Російські війська 33 рази обстріляли з різних видів зброї дев'ять громад уздовж кордону Сумської області 2 лютого, спричинивши 102 вибухи.
Російські окупанти обстріляли Сумську область впродовж п’ятниці 2 лютого, 33 рази. Били з різних типів озброєння по прикордонним населеним пунктам дев’яти громад регіону. Про ситуацію в області розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
Деталі
Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (10 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Також відбувся обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
Краснопільська громада: зафіксовано 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (10 вибухів).
Білопільська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів) та обстріл з артилерії (6 вибухів).
Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). Також скинули з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (3 вибухи).
Есманьська громада: здійснено обстріли БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).
Миропільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів).
Середино-Будська громада: здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів).
Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Нагадаємо
Російські війська в ніч на 2 лютого чотири рази обстріляли Сумську область, через що сталося 30 вибухів.