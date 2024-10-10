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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судью с Днепропетровщины приговорили к 5 годам за взяточничество

Судью с Днепропетровщины приговорили к 5 годам за взяточничество

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:28  •  4175 просмотра

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Высший антикоррупционный суд признал виновной судью районного суда Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды. Ей назначено 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи на 3 года.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновной уже бывшую судью районного суда Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды. Ее приговорили к 5 годам заключения. Об этом сообщили в САП, передает УНН

Высшим антикоррупционным судом 09.10.2024 признана виновной судья Днепропетровского районного суда Днепропетровской области в просьбе и получении неправомерной выгоды

- говорится в сообщении САП. 

Как сообщается, обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года, с конфискацией части принадлежащего ей на праве собственности имущества (автомобиль и земельный участок).

Дополнение

Уже бывшая судья Днепропетровского районного суда обвинялась в высказывании просьбы и получении неправомерной выгоды за принятие решения по гражданскому делу в пользу ответчика.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Четырех судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия: детали30 сентября 2024, 14:12 • 14150 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины