Судью с Днепропетровщины приговорили к 5 годам за взяточничество
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд признал виновной судью районного суда Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды. Ей назначено 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи на 3 года.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновной уже бывшую судью районного суда Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды. Ее приговорили к 5 годам заключения. Об этом сообщили в САП, передает УНН.
Высшим антикоррупционным судом 09.10.2024 признана виновной судья Днепропетровского районного суда Днепропетровской области в просьбе и получении неправомерной выгоды
Как сообщается, обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года, с конфискацией части принадлежащего ей на праве собственности имущества (автомобиль и земельный участок).
Дополнение
Уже бывшая судья Днепропетровского районного суда обвинялась в высказывании просьбы и получении неправомерной выгоды за принятие решения по гражданскому делу в пользу ответчика.
Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.
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