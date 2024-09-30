Четырех судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия: детали

Высший совет правосудия отстранил от правосудия судей Киевского апелляционного суда Юрия Сливу, Виктора Глиняного, Игоря Паленика и Вячеслава Дзюбина, которые обвиняются в получении взятки в размере 35 тыс. долл., передает УНН.

"30 сентября 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности 4 судей Киевского апелляционного суда, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества", - говорится в сообщении САП.

Срок отстранения - до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

В САП напомнили, что 30 ноября 2023 года прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь шла о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

20 сентября 2024 года обвинительный акт в отношении вышеуказанных судей направлен в суд для рассмотрения по существу.