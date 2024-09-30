Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонили від здійснення правосуддя: деталі
Київ • УНН
ВРП відсторонила від правосуддя чотирьох суддів Київського апеляційного суду, обвинувачених у отриманні хабаря в 35 тис. дол. Справу передано до суду для розгляду по суті.
Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддів Київського апеляційного суду Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна, які обвинувачуються в одержанні хабаря у розмірі 35 тис. дол., передає УНН.
"30 вересня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності 4 суддів Київського апеляційного суду, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - йдеться в повідомленні САП.
Термін відсторонення - до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.
У САП нагадали, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йшлося про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.
20 вересня 2024 року обвинувальний акт стосовно вищевказаних суддів направлено до суду для розгляду по суті.