Суддю з Дніпропетровщини засудили до 5 років за хабарництво
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд визнав винною суддю районного суду Дніпропетровської області у отриманні неправомірної вигоди. Їй призначено 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посаду судді на 3 роки.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною вже колишню суддю районного суду Дніпропетровської області у отриманні неправомірної вигоди. ЇЇ засудили до 5 років ув'язнення. Про це повідомили в САП, передає УНН.
Вищим антикорупційним судом 09.10.2024 визнано винуватою суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у проханні та одержанні неправомірної вигоди
Як повідомляється, обвинуваченій призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка).
Доповнення
Вже колишня суддя Дніпропетровського районного суду обвинувачувалася у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення у цивільній справі на користь відповідача.
Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонили від здійснення правосуддя: деталі30.09.24, 17:12 • 14400 переглядiв