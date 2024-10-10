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Суддю з Дніпропетровщини засудили до 5 років за хабарництво

Суддю з Дніпропетровщини засудили до 5 років за хабарництво

Київ • УНН

 • 9544 перегляди

Вищий антикорупційний суд визнав винною суддю районного суду Дніпропетровської області у отриманні неправомірної вигоди. Їй призначено 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посаду судді на 3 роки.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною вже колишню суддю районного суду Дніпропетровської області у отриманні неправомірної вигоди. ЇЇ засудили до 5 років ув'язнення. Про це повідомили в САП, передає УНН

Вищим антикорупційним судом 09.10.2024 визнано винуватою суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у проханні та одержанні неправомірної вигоди

- йдеться у повідомленні САП. 

Як повідомляється, обвинуваченій призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка).

Доповнення

Вже колишня суддя Дніпропетровського районного суду обвинувачувалася у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення у цивільній справі на користь відповідача.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонили від здійснення правосуддя: деталі30.09.24, 17:12 • 14400 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України

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