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Судьи ВС чувствуют себя абсолютно безнаказанными: DEJURE о коллегах Князева

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Решение судей Верховного суда Маринича, Короля и Макаровец, которые при рассмотрении кассационной жалобы защиты экс-нардепа Александра Шепелева дважды допустили ошибки - засчитав срок экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив «Закон Савченко», не единственное спорное решение в практике ВС.Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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«Это не единственный случай в практике. Детали этого дела (дела Шепелева – ред.) я не знаю, поэтому не могу комментировать по существу. Но такое дело не одно, а позиции ВС часто являются спорными и неоднозначными. Это является следствием того, кто именно является судьями. Если тебе принести, условно, очередную сумму денег, то ты будешь на черное белое говорить… То есть сейчас себя судьи чувствуют абсолютно безнаказанными и делают что хотят», - отметил соучредитель и председатель правления DEJURE.

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По мнению эксперта, чтобы искоренить такую ситуацию, надо «очищать систему» и заменять судей. Это важно для системы правосудия, ведь ВС «устанавливает практику для использования в других судах», а судьи низших инстанций «имеют обязанность использовать решения ВС.

Говоря о реформе Верховного суда, на которой настаивают иностранные партнеры и доноры, и сроках ее проведения Михаил Жернаков отметил, что она очень нужна, в частности после коррупционных скандалов.

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Относительно текущего состава и действующего председателя Верховного суда он отметил, что судьи избрали председателем Станислава Кравченко, который, по его мнению, «сертифицированный коррупционер, недобропорядочный, имеет заключение ОСД, который отпустил Пукача в свое время, что дало ему возможность сбежать».

«Такой человек сейчас у нас руководит высшей судебной инстанцией Украины. То есть очевидно, что суд нужно очищать, при чем очищать не косметическими изменениями, а убрать оттуда тех, кто не соответствует должностям. Это, конечно, займет определенное время, но законодательство для этого можно принять за несколько месяцев», - резюмировал Михаил Жернаков.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице.

Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый Закон Савченко, засчитав день за два – хотя это противоречит нормам действующего законодаства.

Кроме того, Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел – убийства и их заказ, финансовые махинации.

Шепелев является фигурантом еще ряда уголовных производств, а также имеет еще один приговор – 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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