Судді ВС почувають себе абсолютно безкарними: DEJURE про колег Князєва

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«Це не єдиний випадок у практиці. Деталі цієї справи (справи Шепелева – ред.) я не знаю, тому не можу коментувати по суті. Але така справа не одна, а позиції ВС часто є спірними та неоднозначними. Це є наслідком того, хто саме є суддями. Якщо тобі принести, умовно, чергову суму грошей, то ти будеш на чорне біле казати… Тобто зараз себе судді почувають абсолютно безкарними і роблять що хочуть», - зазначив співзасновник та голова правління DEJURE.

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На думку експерта, аби викорінити таку ситуацію, треба «очищувати систему» та замінювати суддів. Це важливо для системи правосуддя, адже ВС «встановлює практику для використання в інших судах», а судді нижчих інстанцій «мають обов’язок» використовувати рішення ВС.

Говорячи про реформу Верховного суду, на якій наполягають іноземні партнери та донори, та терміни її проведення Михайло Жернаков зазначив, що вона дуже потрібна, зокрема після корупційних скандалів.

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Щодо поточного складу та чинного голови Верховного суду він зазначив, що судді обрали головою Станіслава Кравченка, який, на його думку, «сертифікований корупціонер, недоброчесний, має висновок ГРД, який відпустив Пукача свого часу, що дало йому можливість втекти».

«Така людина зараз у нас керує найвищою судовою інстанцією України. Тобто очевидно, що суд потрібно очищувати, при чому очищувати не косметичними змінами, а забрати звідти тих, хто не відповідає посадам. Це, звичайно, займе певний час, але законодавство для цього можна прийняти за кілька місяців», - резюмував Михайло Жернаков.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні.

Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслав Маринича та суддів Володимир Короля і Алла Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий Закон Савченко, зарахувавши день за два – хоча це суперечить нормам чинного законодаства.

Крім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ – вбивства та їх замовлення, фінансові махінації.

Шепелев є фігурантом ще низки кримінальних проваджень, а також має ще один вирок – 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.