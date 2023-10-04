Судді ВС почувають себе абсолютно безкарними: DEJURE про колег Князєва

ukru
29 березня, 17:57 • 201562 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 259155 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 225250 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 261770 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 231454 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 182126 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 178219 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156998 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 473403 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174279 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
62 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 133335 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 146532 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 74852 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 103432 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 87988 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 327482 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 473385 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 515514 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 517192 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 420769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 133335 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 259099 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 156915 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 149255 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 121493 перегляди
Актуальне
Судді ВС почувають себе абсолютно безкарними: DEJURE про колег Князєва

Судді ВС почувають себе абсолютно безкарними: DEJURE про колег Князєва

Київ • УНН

 • 946087 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Рішення суддів Верховного суду Маринича, Короля і Макаровець, які під час розгляду касаційної скарги захисту екснардепа Олександра Шепелева двічі припустилися помилок - зарахувавши термін екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши «Закон Савченко», не єдине спірне рішення у практиці ВС. аку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Цитата

«Це не єдиний випадок у практиці. Деталі цієї справи (справи Шепелева – ред.) я не знаю, тому не можу коментувати по суті. Але така справа не одна, а позиції ВС часто є спірними та неоднозначними. Це є наслідком того, хто саме є суддями. Якщо тобі принести, умовно, чергову суму грошей, то ти будеш на чорне біле казати… Тобто зараз себе судді почувають абсолютно безкарними і роблять що хочуть», - зазначив співзасновник та голова правління DEJURE.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Князєва живе та перемагає Закон у стінах Верховного Суду: на волю може вийти вбивця та агент ФСБ

На думку експерта, аби викорінити таку ситуацію, треба «очищувати систему» та замінювати суддів. Це важливо для системи правосуддя, адже ВС «встановлює практику для використання в інших судах», а судді нижчих інстанцій «мають обов’язок» використовувати рішення ВС.

Говорячи про реформу Верховного суду, на якій наполягають іноземні партнери та донори, та терміни її проведення Михайло Жернаков зазначив, що вона дуже потрібна, зокрема після корупційних скандалів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції: США вимагають перевірки всього складу суду

Щодо поточного складу та чинного голови Верховного суду він зазначив, що судді обрали головою Станіслава Кравченка, який, на його думку, «сертифікований корупціонер, недоброчесний, має висновок ГРД, який відпустив Пукача свого часу, що дало йому можливість втекти».

«Така людина зараз у нас керує найвищою судовою інстанцією України. Тобто очевидно, що суд потрібно очищувати, при чому очищувати не косметичними змінами, а забрати звідти тих, хто не відповідає посадам. Це, звичайно, займе певний час, але законодавство для цього можна прийняти за кілька місяців», - резюмував Михайло Жернаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі колишнього голови ВС Князєва завершили слідство

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні.

Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслав Маринича та суддів Володимир Короля і Алла Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий Закон Савченко, зарахувавши день за два – хоча це суперечить нормам чинного законодаства.

Крім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ – вбивства та їх замовлення, фінансові махінації.

Шепелев є фігурантом ще низки кримінальних проваджень, а також має ще один вирок – 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57